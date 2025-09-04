|В Армении планируют создание единой информационной госплатформы для трудоустройства
АрмИнфо. Министерство внутренних дел Армении нашло предлагает способ избежать скопления и долгих очередей у МРЭО. Проект представила глава ведомства Арпине Саркисян 4 сентября на очередном заседании кабмина.
Министр напомнила, что, в настоящее время, если за сдачей экзамена по теории вождения гражданин, условно, обращается в Ереванское учетно-экзаменационное отделение, то и практическую часть ему надо пройти в том же Межрайонном регистрационно- экзаменационном отделе (МРЭО).
Теперь же, в связи с <обоснованными жалобами> граждан, МВД решило отказаться от данной императивы. Граждане могут через электронную систему выбрать удобный для себя день сдачи практического экзамена и зарегистрироваться в любом регистрационно- экзаменационном центре Дорожной полиции.
С 1 сентября вступило в силу постановление, согласно которому предусмотрена государственная пошлина за внеочередное участие в теоретических и (или) практических экзаменах на получение водительских прав в размере от 30 до 45 тыс. драмов в зависимости от выбора дня, когда кандидат в водители предпочитает сдавать данный экзамен. Так, в случае, если гражданин в первый раз не сдал экзамен на права, дать ему возможность сделать это на следующий день за 45 тысяч драмов. Если гражданин хочет пересдать экзамен на третий день, сумму дополнительных выплат предлагается установить в размере 30 тысяч драмов. Если вторая и последующие попытки сдачи закончилась неудачей, экзамен можно пересдать на седьмой (14-й) день.
