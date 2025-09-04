Четверг, 4 Сентября 2025 13:33

АрмИнфо. В рамках стратегического форума в городе Блед заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян принял участие в панельной дискуссии на тему "Те же союзники, иная игра: как старые альянсы ЕС адаптируются к новой геополитической реальности?".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении Ваан Костанян представил достигнутые в Вашингтоне договоренности в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Дипломат также рассказал о принятии Национальным Собранием Армении закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз", подчеркнув в этом контексте важность практических шагов, направленных на дальнейшее углубление отношений между Арменией и ЕС.