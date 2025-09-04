Четверг, 4 Сентября 2025 13:22

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Токио обсудил основные направления армяно-японского сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, Сигэру Исиба приветствовал визит Никола Пашиняна в Японию, подчеркнув, что это хорошая возможность для последовательного развития армяно-японских отношений и углубления взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что Япония придает большое значение укреплению дружественных связей с Арменией и реализации совместных инициатив в различных областях. В то же время Сигэру Исиба приветствовал установление мира между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на обеспечение долгосрочного и стабильного мира в регионе.

Премьер-министр Пашинян выразил благодарность за теплое гостеприимство, подчеркнув готовность Армении придать новый импульс армяно-японскому сотрудничеству. Пашинян отметил, что Армения придает большое значение расширению сотрудничества с Японией, в том числе в экономической сфере. Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется проведение двустороннего бизнес-форума, который внесет реальный вклад в расширение торгово-экономических связей. Премьер-министр выразил уверенность, что в результате этого инвестиции японского бизнеса в Армению значительно возрастут.

Глава армянского кабмина также подчеркнул важность сотрудничества между Арменией и Японией в области предотвращения стихийных бедствий, развития человеческих ресурсов, инфраструктуры, содействия развитию малого и среднего предпринимательства и других областях, налаженного за последние годы. Премьер-министр высоко оценил участие Японии в армяно-японской экономике за эти годы, в том числе посредством программ развития и технической помощи.

Никол Пашинян поздравил своего коллегу с успешным проведением Всемирной выставки <ЭКСПО-2025>. Премьер-министр также выразил благодарность за поддержку участия Армении в выставке со стороны Японии.

Стороны отметили, что данная площадка является уникальной возможностью для развития армяно-японского сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались основные направления армяно-японского сотрудничества: расширение экономических связей и инвестиционного сотрудничества, углубление связей в сферах образования, науки и культуры, а также туризма.

Состоялся обмен идеями о дальнейших шагах по обеспечению регионального мира и стабильности.

В честь премьер-министра Армении Никола Пашиняна был дан официальный ужин от имени премьер-министра Японии Сигэру Исибы.