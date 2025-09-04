Четверг, 4 Сентября 2025 12:51

АрмИнфо. Власти Армении обязаны принять срочные меры для дополнительной защиты армянских военнопленных в условиях закрытия офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане. Об этом на своей странице в Фейсбук пишет глава общественной организации Союз "Арцах", экс­госминистр Арцаха Артак Бегларян.

Бегларян напомнил, что МККК не посещал армянских военнопленных с июня, а 3 сентября офис организации в Азербайджане вовсе был официально закрыт. "Это означает, что с июня ни один международный орган больше не имеет никаких контактов с армянскими пленными, что еще больше увеличивает риски пыток и даже убийств", - предупреждает глава общественной организации.

Артак Бегларян в этом ключе обратил внимание, что в сложившихся условиях осуждение вызывает не только бездействие властей Армении в вопросе освобождения армян, удерживаемых в Баку и правовой защиты армянских заложников, но и для обеспечения их физической безопасности. Он напомнил, что правозащитные организации и различные деятели еще в марте предупредили об этом, направив четкий письменный призыв в МИД Армении обратиться к нейтральной стране - например, к Швейцарии, с целью использования их консульских услуг.

"Мы также направили письмо в МИД Швейцарии, высокопоставленный представитель которого лично ответил нам в письменной форме. В частности, он сообщил, что они готовы осуществить такую гуманитарную миссию, но для этого требуется заявление государства. И беда в том, что в течение этих шести месяцев МИД Армении не обращался к Швейцарии с просьбой предоставить консульские услуги гражданам Армении, удерживающимся в азербайджанском плену", - посетовал Бегларян.

При этом он обратил внимание, что если власти Армении не хотят делать это через Швейцарию, то они могли бы запросто обратиться к США, с чьим "крестным знамением", как заметил бывший госминистр Арцаха, они подписали c Азербайджаном соглашение, не содержащее письменных или устных требований или даже просьб о возвращении армянских заложников.

"Между тем, власти нас убеждают, что якобы прилагают все усилия и на всех встречах поднимают вопрос освобождения пленных, тогда как не хотят даже обеспечить простой и беспрепятственный консульский доступ и международное присутствие для наших соотечественников, взятых в заложники", - возмутился Бегларян.

В свою очередь депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян напомнил, что один из армянских пленных - Виген Эулджекчян, уже более 20 дней проводит голодовку. По словам оппозиционера, жена Эулджекчян сообщила, что узнала об этом во время разговора с мужем по телефону. "Этим шагом наш соотечественник пытается привлечь внимание международного сообщества к армянам, незаконно удерживающимся в азербайджанских тюрьмах. Действующая власть, говоря о фальшивом мире и дружбе, не предпринимает серьезных шагов по защите прав и обеспечению репатриации военнопленных, находящихся в Азербайджане, и вынуждают находящихся там людей прибегать к крайним и опасным для их жизни шагам. Свобода Вигену Эулджекчян и всем армянам, находящимся в азербайджанских тюрьмах", - резюмировал Абрамян.

Напомним, что Виген Эулджекчян родом из Ливана и имеет двойное гражданство Армении и Ливана. Он оказался в азербайджанском плену 10 ноября 2020 года. После соглашения о прекращении огня он с супругой отправился в Арцах, чтобы забрать вещи и был захвачен в плен. В июне 2021 года военный суд в Баку приговорил Вигена Эулджекчяна, захваченного в ноябре 2020 года в плен азербайджанскими военными, к 20 годам лишения свободы по статьям "наемничество", "терроризм", "незаконное пересечение государственной границы Азербайджана". Его супруга была вызволена из плена благодаря усилиям спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Отметим, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.