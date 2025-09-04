Четверг, 4 Сентября 2025 12:43

АрмИнфо. Службе миграции и гражданства МВД Армении будет выделено 60 млн. драмов на приобретение устройств, необходимых для печати паспортов, предоставляемых гражданам республики. Соответствующее решение принято 4 сентября на заседании Правительства Армении.

Как говорится в пояснении к документу, оборудование для печати паспортов граждан (эксплуатируется 10 штук, из которых 3-4 печатают некачественно) с 2021 года неоднократно ремонтировалось, но никогда не обновлялось.

<Принтеры работают в перегруженном режиме, что может привести к невозможности их ремонта в случае каких-либо сбоев, что, в свою очередь, может привести к замедлению ежедневного рабочего темпа печати паспортов.

В 2025 году планируется приобрести 10 устройств для печати цветных или люминесцентных цветных паспортов , стоимостью 6 млн. драмов. Но процессы покупки были объявлены несостоявшимися из-за того, что ни одна из заявок не соответствовала условиям приглашения.

Исходя из вышеизложенного, учитывая чрезвычайную важность устройств, необходимо внести изменения: сократить количество принтеров на 4 и установить стоимость одной единицы на уровне 10 млн. драмов>, - говорится в документе.