Четверг, 4 Сентября 2025 11:55

АрмИнфо. В Армении будут объявлены очередные учебные сборы резервистов в период с 23 сентября по 28 ноября 2025 года. Соответствующее решение принято 4 сентября на заседании правительства.

<Объявить о проведении тренировочных сборов для резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории в период с 23 сентября по 28 ноября 2025 года включительно>, - говорится в документе.

Учебные сборы объявляются в целях совершенствования боевых возможностей резервистов, профессиональной подготовки, обучения офицеров запаса из числа сержантов с высшим образованием, привлечения к несению боевого дежурства.

В ходе объявленных учебных сборов каждый гражданин привлекается на срок не более 25 календарных дней.

Количество привлекаемых к сборам граждан, а также техники, не уточняется.