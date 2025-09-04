Четверг, 4 Сентября 2025 11:03

АрмИнфо. В Канто началась встреча премьер-министра Армении с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Японию с рабочим визитом 3 сентября. 5 сентября премьер-министр Армении примет участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Армении, которое пройдет в Осаке в рамках выставки <Экспо-2025>.

Напомним, что Канто - регион острова Хонсю, где расположена японская столица Токио.