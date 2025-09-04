Четверг, 4 Сентября 2025 11:01

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие по делу экс-замначальника Объединенного штаба ОДКБ, заместителя Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Айказа Баграмяна, овбвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денег в особо крупном размере.

Антикоррупционным комитетом Республики Армения выявлено, что в период с 1999 по 2020 год А. Б., занимавший должности командующего 5-м армейским корпусом министерства обороны, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА и заместителя начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, вопреки установленному законом запрету, участвовал в управлении компании при содействии своего близкого друга - директора коммерческой организации, фактически владея в ней 25-процентной долей, зарегистрированной на имя его супруги.

В частности, согласно Комитету, предварительным расследованием было установлено, что в период с 2011 по 2018 год вышеуказанная коммерческая организация получила прибыль в размере более 1 млрд драмов, из которых 25-процентная доля, фактически принадлежащая А.

Б., составила 251 млн драмов. Более того, в ряде случаев партнер указанной организации, компания, зарегистрированная в Королевстве Швеция, осуществляла оплату поставки в полном объеме на личный счет

А. Б.

После этого, в целях сокрытия преступного происхождения особо крупных денежных средств, полученных в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, сопряженного с предоставлением льгот коммерческой организации, спонсированием ее деятельности, он легализовал их посредством ряда банковских переводов и конвертаций, в том числе путем приобретения имущества на имя других лиц и распоряжения им по своему усмотрению.

Кроме того, А. Б., вложив приобретенное недвижимое имущество в уставный капитал коммерческой организации, впоследствии продал его третьей компании за 919 миллионов 600 тысяч драмов, обеспечив легализацию особо крупных денежных средств, полученных преступным путем.

Предварительным следствием также установлено, что А. Б., являясь декларантом, скрывал данные об имуществе и доходах в своих декларациях, представляемых в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, а затем в Комиссию по предупреждению коррупции, что привело к недекларированию имущества и доходов в особо крупных размерах. В частности, среди прочего, не был задекларирован автомобиль марки стоимостью около 102 млн драмов, а также суммы, полученные в виде доходов в разные годы.

За отмывание денег в особо крупных размерах, незаконное участие в предпринимательской деятельности, а также сокрытие данных, подлежащих декларированию, А. Б. было предъявлено обвинение по части 3 пункта 1 статьи 190 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения, статье 310 Уголовного кодекса Республики Армения и части 2 статьи 314.3 Уголовного кодекса Республики Армения (5 эпизодов).

В отношении него избрана мера пресечения в виде залога в размере 40 миллионов драмов и запрета на выезд из Республики Армения. Предварительное следствие по уголовному делу завершено.

Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору с ходатайством об их утверждении и направлении в суд.

Отметим, что ранее Багманян периодически попадал под прицел армянских СМИ, которые обвиняли его в участии в коррупционных схемах и ведении бизнеса за счет армии.