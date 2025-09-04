Четверг, 4 Сентября 2025 10:51

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Японию.

Как сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, v рамках визита в Токио запланирована встреча премьер-министров Армении и Японии Никола Пашиняна и Сигэру Исибы.

5 сентября премьер-министр Армении в Осаке примет участие в посвященном Национальному дню Армении мероприятии, которое состоится в рамках выставки <Экспо- 2025>.

Отметим, что Пашинян прибыл в Япония из Пекина, где принимал участие в саммите ШОС, а 3 сентября принял участие в параде, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.