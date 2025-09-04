Четверг, 4 Сентября 2025 10:40

АрмИнфо. В рамках визита в Китайскую Народную Республику Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 3 сентября принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, в Пекине. По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина глава Туркменистана стал почетным гостем на военном параде, состоявшемся на площади Тяньаньмэнь.

Торжественный парад стал не только данью памяти героям, но и символом приверженности Китая миру и его роли в обеспечении глобальной стабильности. В атмосфере единства и взаимного уважения главы делегаций сделали совместное памятное фото, запечатлев этот исторический момент. Участие Президента Туркменистана в столь масштабном событии подчеркнуло глубокие дружественные связи и общность стратегических целей двух стран.

Диалог на высшем уровне: от двусторонних встреч до многосторонних инициатив

Ключевым событием визита стали переговоры на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран уделили особое внимание развитию стратегического партнёрства, охватывающего широкий спектр направлений: от политики и экономики до энергетики и культуры. В ходе беседы было особо отмечено успешное сотрудничество в энергетической отрасли, которое служит надежной основой для долгосрочного развития.

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в масштабной встрече высокого уровня в формате «ШОС+». Это продемонстрировало многовекторную внешнюю политику Туркменистана и его активное стремление к расширению диалога со странами региона. Участие в таком престижном мероприятии подтвердило значимость Туркменистана в обеспечении устойчивого развития всего Евразийского континента.

Нейтралитет и миротворчество: основа сотрудничества

В рамках встреч обсуждалась ключевая роль нейтрального статуса Туркменистана, трижды признанного ООН, в выстраивании международных отношений. Было подчеркнуто, что политика позитивного нейтралитета и превентивная дипломатия являются не просто декларацией, а действенными инструментами для продвижения мира и стабильности. Туркменистан, выступая в качестве надежной нейтральной площадки для переговоров, активно развивает сотрудничество с международными организациями. Этот подход находит свое отражение в ряде инициатив:

Экономическая дипломатия: Реализуются масштабные проекты, такие как строительство газопровода ТАПИ, а также создание транспортно-транзитных коридоров, например, маршрута Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, который соединяет Центральную Азию с Европой.

Экологическая безопасность: Туркменистан призывает к совместным усилиям по рациональному использованию водных ресурсов и борьбе с опустыниванием, что также является важной составляющей её миротворческой политики.

Закрепление успехов: подписанные документы Одним из итогов визита стало подписание ряда двусторонних документов. Эти соглашения охватывают различные сферы и создают прочную правовую базу для дальнейшего углубления стратегического партнёрства. Они отражают общую приверженность принципам мира, взаимопонимания и устойчивого развития, а также нацеленность на процветание не только двух стран, но и всего региона.

Завершив программу визита, который ознаменовался плодотворными переговорами и крепкими договорённостями, которые закладывают основу для долгосрочной стабильности и процветания в регионе, Президент Туркменистана отбыл из Пекина на Родину.



