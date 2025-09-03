Среда, 3 Сентября 2025 17:56

АрмИнфо. Министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян на встрече с послом Нидерландов Марике Харриет Монро-Винтер обсудил возможные направления сотрудничества, представляющие обоюдный интерес.

Как сообщили в пресс-службе Минокружающей среды Армении, в частности, стороны рассмотрели способы эффективного управления водными ресурсами - от контроля качества воды до внедрения инновационных решений в условиях климатических вызовов, а также проблемы сортировки и переработки отходов.

В связи с этим министр представил систему расширенной ответственности производителя (РОП) - экономический механизм, при котором производители и импортеры товаров и упаковки обязаны обеспечить их утилизацию (переработку или повторное использование) после того, как они перестанут быть полезными для потребителя, которая вскоре будет внедрена в Армении.

Матевосян также рассказал послу, что государственные экологические услуги в Армении, благодаря полной оцифровки экологических услуг, теперь полностью доступны онлайн.

Министр также представил законодательные реформы, проведенные в последнее время, которые направлены на то, чтобы сделать экологическую политику более современной и соответствующей международным стандартам. В ходе встречи глава Минокружающей среды Армении поблагодарил посла за постоянное внимание, уделяемое экологической повестке страны, подчеркнув, что опыт Нидерландов в этой области неоценим, и внедрение этих знаний имеет важное значение в проектах, реализуемых в Республике.

В завершении встречи стороны уделили особое внимание проведению 17-ой Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) в Армении, в рамках которой министр и посол коснулись новых возможностей сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, что 17-ая Конференция Сторон (COP17) Конвенции ООН состоится в Ереване в 2026 году.