Среда, 3 Сентября 2025 17:41

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 20/4, 15/5 на пр. Маштоца, ущелье Раздана, жилой дом 35 на ул. Арама, жилые дома 84/1, 97/2, 107 на улице Бюзанда, жилые дома 16, 18, 20 на ул. Сарянa и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 56-58 на пр. Комитаса, жилые дома 5-7 на ул. Тиграняна, жилой дом 2 на ул. Киевян,

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 частные дома 27/15-27/107 на ул. Рубинянца, частный дом 25 на ул. Герцена, жилые дома 9-11/1 на ул. Паруйра Севака,

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 частные дома на 1-й и 7-й улицах в Неркин Чарбахе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частные дома на улицах Норк 7 и 9, частные дома на 1-м переулке улицы Норк 7, частные дома на улице Норк 9, частный дом 30/11 на ул. Г. Овсепяна, жилой дом 116/4 на ул. Норк 7, ООО “Грашк” (Чудо), ООО “Сахалко”, ЗАО “Soft Construct” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 24/1 и 31 по адресу: ул. Норк 17, 1-й переулок, частные дома 26/1 и 25/3 по адресу: ул. Норк 17, частные дома 97/26 и 97/23 по адресу: ул. Давид Бек, общественное здание 103/4 по адресу ул. Давид Бек, частные дома, прилегающие к ул. Давид Бек, ООО “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Араратской области:

10:00-11։30 частично улица Товмасяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10։00-12։00 частично 3-ий квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10։00-13։00 частично села Нор Кянк, Ноякерт, Урцадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично улица Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11:00-17:00 частично села Овташат, Хачпар, Айанист прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

12։30-14։00 частично улица Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-16:00 село Лусарат, частично село Малый Веди прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзор ской области:

10։30-12։30 частично квартал “Нораван” в городе Ехегнадзор; частично село Вернашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Хндзорут,

10։30-13։30 частично улица Шинарарнери в городе Вайк;

в Котайской области :

11։00-14։00 частично села Дзорахбюр и Ариндж,

11:00-16:00 село Агавнадзор, ООО «Вива-Ман», Комбикормовый завод, Педагогический университет, дома отдыха «Орбита», Армен Ованнисян, Лаврентий Варданян, «Зартонк» и «Какосян Аида», станции (базовые станции) сотовых операторов компаний «Вива-Армения», «Юком» и «Телеком Армения», собственники: «Зарик Геворгян», «Армен Авагян», «Севак Акопян», «Роман Мурадян», «Арсен Арутюнян» и другие прилегающие абоненты,

11։00-17։00 частично села Гарни и Вохчаберд, села Ацаван и Гехадир полностью,

в Гегаркуникской области :

11:00-13:00 населённый пункт Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

14:00-16:00 населённый пункт Гегховит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Ширакской области :

10։00-14։00 Амасийский регион: село Oвтун,

11։00-15։00 Анийский регион: западная часть села Баграван, село Нор Артик,

14։00-16։00 Ахурянский регион: ООО “Медицинский центр Ахуряна”, Фонд “Центр здоровья матери и ребёнка” Ахурянского отделения ОМО, пекарня, отдел полиции Ахуряна МВД, военный комиссариат, павильон “Харисх” и северо-восточная территория села Ахурян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.