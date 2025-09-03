Среда, 3 Сентября 2025 17:28

АрмИнфо. Один из медицинских центров Еревана представил в Комитет государственных доходов (КГД) Армении искаженные данные по расчетам подоходного налога и социальных выплат за различные месяцы 2024-2025 годов.

<В результате проведенных в рамках уголовного производства процессуальных и доказательственных действий ущерб, причиненный государству, в размере 249 миллионов 938 тысяч 837 драмов полностью возмещен.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается>, - говорится в сообщении Следственного комитета РА.