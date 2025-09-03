|Ален Берсе: Кавказ будет играть ключевую роль в формировании баланса сил
|Секретарь Совбеза Армении встретился с региональным спецпредставителем ЕС
|В Армении ужесточат ответственность за воспрепятствование работе медработника и применение насилия в его отношении
|Глава Минокружающей среды Армении и посол Нидерландов рассмотрели направления двухсторонней повестки
|Плановые отключения электроэнергии 4 сентября
|Доклад следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны вокруг Арцаха отправлен спикеру парламента Армении
|СК РА: перед судом предстанут 72 обвиняемых в коррупции
|Ереванский медцентр доплатил в госбюджет скрытые ранее налоги на 250 млн драмов
|Первопрестольный Эчмиадзин: Арест архиепископа Аджапахяна был продлен при грубейшем попрании закона и права
|Оппозиционер о вашингтонских договоренностях: Мир доступен и измерим только в том случае, если ни одна из сторон не применяет к другой давление
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетила "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы"
|Фракция <Айастан> предложила ужесточить ответственность за отрицание и оправдание Геноцида армян: Правящее большинство отклонило инициативу
|Зампред КНР: Пекин придает большое значение установлению стратегического партнерства с Арменией
|Адвокат бьет тревогу: Виген Эулджекчян объявил голодовку в бакинском плену
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|АраратБанк подключился к ArcaPay с возможностью нулевой комиссии за переводы
|Омбудсмен Армении обсудила с главой ереванской делегации МККК вопросы прав пленных и без вести пропавших лиц
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Гидромедцентр предупреждает о сохраняющейся пожароопасной ситуации в Армении с 3 по 4 сентября
|Арцахский адвокат взялся за защиту интересов Геворга Мелконяна, проходящего по делу трэш-блогера Финесс
|Глава Минюста: Правительство Армении не выполняет решение Стокгольмского арбитража по ЭСА из-за отсутствия механизма принуждения на данном этапе
|В Ардшинбанке стартовала акция «Как стать миллионером»
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Париж
|Адвокат о том, почему Самвел Карапетян до сих пор находится под стражей
|Посол США и глава МВД Армении обсудили новые направления сотрудничества
|Пашинян принял участие в торжественном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне
|К 2030 году школьная программа Поколение ИИ будет доступна для 85% армянских школьников
|Правозащитник: В Азербайджане готовят людей к переселению в Армению
|Швейцария назначила нового посла в Армении
|Сердар Бердымухамедов встретился с Си Цзиньпином в Пекине
|Мир на бумаге - за счет народа: Представитель АРФД о вашингтонских соглашениях
|Госминистр Арцаха: Возвращение Арцаха - сверхзадача всего народа и его чести
|Парламентарий: В текущих реалиях возвращение арцахцев домой невозможно, но это не означает, что данный вопрос не должен быть в повестке внешней политики Армении
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Профильные ведомства Армении и Китая подписали Программу культурного сотрудничества на 2026-2029гг
|Заместители МИД Армении и Украины обсудили вопросы сотрудничества
|Плановые отключения электроэнергии 3 сентября
|Депутат парламента НКР: Арцах можно сдать на карте, но нельзя вырвать из сердца армянина
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|Эрдоган заявил, что "увидел в глазах" Алиева "надежду" на мир с Арменией
|Посол Ирана завершает миссию в Армении
|В результате взрыва машины на улице Амиряна госпитализированы 3-е человек
|Киро Маноян: Действующая власть в Армении не легитимна и потому должна уйти
|Парламентская делегация Швеции посетила ЦИК Армении
|Замглавы МИД высоко оценил гуманитарные программы, реализуемые Словенией в Армении
|Спикер парламента НКР: Арцах существует как идея, как право, и в лице его жителей
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
|В Армении госстурктурам придется вернуть имущество, предоставленное им на праве безвозмездного пользования, с условием получения его в будущем в аренду
|Шахраманян: Армянский премьер сдал Арцах, а мандат дали граждане Армении
|Международный Комитет Красного Креста закрывает свою делегацию в Азербайджане
|Католикоса Великого Дома Киликийского: Арцах не должен быть погребён под пылью истории
|Азербайджан снес здание МИД Арцаха в День независимости Республики
|Национальный контактный пункт Великобритании начал проверки в компании Chapman Taylor в связи со строительными работами в оккупированном Шуши
|В военном пантеоне "Ераблур" состоялась церемония открытия мемориала "Зов Арцаха"
|Делегация Риксдага Швеции посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|СК Армении подвел итоги первой половины 2025 года по преступлениям, связанным с семейным насилием
|В Ереване 6-7 сентября пройдут Всеармянские соревнования по стрельбе
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|В парках Еревана пройдет серия концертов классической музыки
|МИД Турции приветствовал упразднение МГ ОБСЕ
|Читать больше
АрмИнфо. Один из медицинских центров Еревана представил в Комитет государственных доходов (КГД) Армении искаженные данные по расчетам подоходного налога и социальных выплат за различные месяцы 2024-2025 годов.
<В результате проведенных в рамках уголовного производства процессуальных и доказательственных действий ущерб, причиненный государству, в размере 249 миллионов 938 тысяч 837 драмов полностью возмещен.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается>, - говорится в сообщении Следственного комитета РА.
|Ален Берсе: Кавказ будет играть ключевую роль в формировании баланса сил
|Секретарь Совбеза Армении встретился с региональным спецпредставителем ЕС
|В Армении ужесточат ответственность за воспрепятствование работе медработника и применение насилия в его отношении
|Глава Минокружающей среды Армении и посол Нидерландов рассмотрели направления двухсторонней повестки
|Плановые отключения электроэнергии 4 сентября
|Доклад следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны вокруг Арцаха отправлен спикеру парламента Армении
|СК РА: перед судом предстанут 72 обвиняемых в коррупции
|Ереванский медцентр доплатил в госбюджет скрытые ранее налоги на 250 млн драмов
|Первопрестольный Эчмиадзин: Арест архиепископа Аджапахяна был продлен при грубейшем попрании закона и права
|Оппозиционер о вашингтонских договоренностях: Мир доступен и измерим только в том случае, если ни одна из сторон не применяет к другой давление
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетила "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы"
|Фракция <Айастан> предложила ужесточить ответственность за отрицание и оправдание Геноцида армян: Правящее большинство отклонило инициативу
|Зампред КНР: Пекин придает большое значение установлению стратегического партнерства с Арменией
|Адвокат бьет тревогу: Виген Эулджекчян объявил голодовку в бакинском плену
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|АраратБанк подключился к ArcaPay с возможностью нулевой комиссии за переводы
|Омбудсмен Армении обсудила с главой ереванской делегации МККК вопросы прав пленных и без вести пропавших лиц
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Гидромедцентр предупреждает о сохраняющейся пожароопасной ситуации в Армении с 3 по 4 сентября
|Арцахский адвокат взялся за защиту интересов Геворга Мелконяна, проходящего по делу трэш-блогера Финесс
|Глава Минюста: Правительство Армении не выполняет решение Стокгольмского арбитража по ЭСА из-за отсутствия механизма принуждения на данном этапе
|В Ардшинбанке стартовала акция «Как стать миллионером»
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Париж
|Адвокат о том, почему Самвел Карапетян до сих пор находится под стражей
|Посол США и глава МВД Армении обсудили новые направления сотрудничества
|Пашинян принял участие в торжественном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне
|К 2030 году школьная программа Поколение ИИ будет доступна для 85% армянских школьников
|Правозащитник: В Азербайджане готовят людей к переселению в Армению
|Швейцария назначила нового посла в Армении
|Сердар Бердымухамедов встретился с Си Цзиньпином в Пекине
|Мир на бумаге - за счет народа: Представитель АРФД о вашингтонских соглашениях
|Госминистр Арцаха: Возвращение Арцаха - сверхзадача всего народа и его чести
|Парламентарий: В текущих реалиях возвращение арцахцев домой невозможно, но это не означает, что данный вопрос не должен быть в повестке внешней политики Армении
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Профильные ведомства Армении и Китая подписали Программу культурного сотрудничества на 2026-2029гг
|Заместители МИД Армении и Украины обсудили вопросы сотрудничества
|Плановые отключения электроэнергии 3 сентября
|Депутат парламента НКР: Арцах можно сдать на карте, но нельзя вырвать из сердца армянина
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|Эрдоган заявил, что "увидел в глазах" Алиева "надежду" на мир с Арменией
|Посол Ирана завершает миссию в Армении
|В результате взрыва машины на улице Амиряна госпитализированы 3-е человек
|Киро Маноян: Действующая власть в Армении не легитимна и потому должна уйти
|Парламентская делегация Швеции посетила ЦИК Армении
|Замглавы МИД высоко оценил гуманитарные программы, реализуемые Словенией в Армении
|Спикер парламента НКР: Арцах существует как идея, как право, и в лице его жителей
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
|В Армении госстурктурам придется вернуть имущество, предоставленное им на праве безвозмездного пользования, с условием получения его в будущем в аренду
|Шахраманян: Армянский премьер сдал Арцах, а мандат дали граждане Армении
|Международный Комитет Красного Креста закрывает свою делегацию в Азербайджане
|Католикоса Великого Дома Киликийского: Арцах не должен быть погребён под пылью истории
|Азербайджан снес здание МИД Арцаха в День независимости Республики
|Национальный контактный пункт Великобритании начал проверки в компании Chapman Taylor в связи со строительными работами в оккупированном Шуши
|В военном пантеоне "Ераблур" состоялась церемония открытия мемориала "Зов Арцаха"
|Делегация Риксдага Швеции посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|СК Армении подвел итоги первой половины 2025 года по преступлениям, связанным с семейным насилием
|В Ереване 6-7 сентября пройдут Всеармянские соревнования по стрельбе
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|В парках Еревана пройдет серия концертов классической музыки
|МИД Турции приветствовал упразднение МГ ОБСЕ
|Читать больше
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
|Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
|Читать больше
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами