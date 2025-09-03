Среда, 3 Сентября 2025 16:42

АрмИнфо. Оппозиционная фракция НС <Айастан> разработала проект изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, касающийся ужесточения ответственности за отрицание, умаление одобрение, оправдание Геноцида армян и других международно признанных геноцидов. Законопроект представил секретарь фракции Арцвик Минасян 3 сентября на заседании Постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам. Комиссия, по призыву председателя, не поддержала инициативу.

По словам Минасяна, согласно действующему законодательству отрицание геноцида криминализируется только в том случае, если деяние совершено с целью разжигания ненависти или насилия по признаку расовой или этнической принадлежности.

<Есть множество случаев, когда лица, отрицая факт геноцида, фактически косвенно пытаются умалить это преступное деяние или представить виновным жертву вместо преступника. Однако действующее законодательство, к сожалению, не обеспечивает привлечение таких лиц к ответственности>, - подчеркнул Минасян.

Он также напомнил, что Декларация независимости Армении закрепляет обязательство поддерживать международное признание Геноцида армян, и эти изменения исходят из интересов защиты национальной идентичности и государственности.

Согласно проекту, отрицание, смягчение, одобрение или оправдание Геноцида армян или схожих преступлений будут наказываться штрафом, общественными работами или лишением свободы на срок до 4 лет. Если деяние совершено с целью разжигания ненависти, дискриминации или насилия по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности, то предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. А если оно совершено с использованием средств массовой информации, информационных технологий или служебных полномочий, то будет применяться более суровое наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

Глава Комиссии Владимир Варданян заявил, что предлагаемые регулировки хуже действующих и призвал членов комиссии проголосовать против инициативы.

Напомним, что 22 апреля с.г. в парламенте секретарь фракции <Армения> Арцвик Минасян объявил, что в преддверии 110-й годовщины Геноцида армян оппозиционная фракция ввела в обращение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицания Геноцида армян. <Это законопроект, в котором с одной стороны - национальная память, достоинство и идентичность, а с другой - враги армянского народа и армянской нации. Я думаю, что в ближайшем будущем право выбора должно быть у каждого, и в первую очередь у того политического большинства, которое сегодня принимает решения от имени Республики Армения. Надеюсь, что в ходе этих дискуссий большинство выступит в защиту национального достоинства>, - отметил он.

Вопрос стал темой бурных обсуждений и споров в парламенте. Против него высказалсяи правящий <Гражданский договор>, сославшись на уже существующую статью в уголовном кодексе об отрицании любого геноцида, обвинив оппозицию в манипуляциях.

В итоге правительство РА 22 мая отклонило инициативу, отметив, что статья 136 нового Уголовного кодекса Республики Армения предусматривает ответственность за публичное отрицание, оправдание, преуменьшение опасности геноцида или преступлений против человечности, а также за их пропаганду, что не предусмотрено в предлагаемом проекте. <Можно констатировать, что если Геноцид армян будет отделен Республикой Армения от геноцидов или преступлений против человечности, признанных на международном уровне, то это по сути будет демонстрировать неравный подход в плане борьбы с наиболее опасными преступлениями против человечности. Наличие в Уголовном кодексе статьи с такой формулировкой не вытекало бы из положений ряда ратифицированных Республикой Армения международных правовых актов, которыми Республика Армения взяла на себя обязательство поощрять и развивать всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии, а также ликвидировать все формы дискриминации>, - отмечается в документе. Вместе с тем, отметили в министерстве юстиции РА, присутствующее в Проекте понятие <международно непризнанный геноцид> является проблемным в контексте конституционного принципа правовой определенности, поскольку в данном случае неясно, о каком именно международном органе идет речь, признанном каким именно геноцидом. <На основании вышеизложенного считаем, что предлагаемые поправки в Проект являются нецелесообразными>, - резюмировали в армянском кабмине.