АрмИнфо. В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила директор Ереванского книжного фестиваля (Yerevan Book Fest - YBF) Ани Казарян.

Отметив, что имеет многолетний опыт работы в литературной сфере, глава YBF рассказала, что еще 10 лет назад безоговорочным лидером по продажам была русскоязычная литература. <Речи не шло даже о классической армянской литературе>, - сказала Казарян. Сегодня же, показатели по продажам книг, издающихся на русском и армянском языках, сравнялись. <Это очень важно>, - подметила эксперт.

При этом Казарян обратила внимание и на то, что 10 лет назад современная армянская литература не пользовалась интересом у читателей. Обычно книги современных писателей дарились гостям во время их презентаций. <Сегодня же произведения современных армянских авторов уже сотнями продаются>, - отметила директор Фестиваля.

В ходе беседе она также придала важность проведению опросов в нашей стране, определяющих заинтересованность к чтению. По словам Казарян, последний подобный опрос был проведен со стороны <Брэвис> в 2020 году, согласно которому стало известно, что доля читающих в нашей стране составляет всего 30%, из коих подавляющее большинство - женщины.

Говоря о предстоящем книжном фестивале, который пройдет уже в 8 раз, она сообщила, что можно отметить следующую тенденцию - по итогам традиционных литературных конкурсов побеждают новые писатели, появляются новые имена. Ранее же в конкурсе принимали участие лишь известные широкой общественности авторы.

Коснувшись программы YBF, Казарян сообщила, что помимо традиционных мероприятий, будет реализована достаточно интересная и важная инициатива. В частности, в один из дней фестиваля пройдет питчинг, в ходе которого начинающие армянские писатели получат возможность обратиться к опытным специалистам - литературным агентам, драматургам, сценаристам и др. и представить им свои работы с целью налаживания сотрудничества.

В рамках фестиваля состоятся также встречи в формате В2В для армянских и иностранных издательств. В результате переговоров, последние обязуются издать понравившееся им произведения авторов из Армении (которых представят отечественные издания) на языке своей страны. <Это положит начало налаживанию культурных связей>, - сказала директор В этой связи Казарян сообщила, что на фестиваль приглашены представители издательств из Италии, Греции, Латвии, Грузии и др.

Отметим, что Ереванский книжный фестиваль в этом году пройдет с 5 по 7 сентября и объединит свыше 200 писателей, 50 издательств и множество читателей и литературных критиков. Площадками для фестиваля станут Площадь Республики, Национальная картинная галерея и Музей истории.

По традиции в программе Книжного фестиваля презентации, мастер-классы, панельные дискуссии, литературные конкурсы, церемонии награждения в номинациях "Проза", "Поэзия", "Драматургия", "Детско-юношеская литература". Кроме того, в этом году в рамках сотрудничества с Фондом <Сароян> объявлен конкурс коротких рассказов имени великого армяно-американского писателя Уильяма Сарояна.

Фестиваль длится 3 дня, составляющими которого являются выставка-ярмарка книг с обязательной скидкой, литературный конкурс и награждение, презентации, панельные дискуссии, мастер-классы, эксклюзивные встречи с армянскими и зарубежными писателями, концерты и т.д. В общей сложности будет проведено свыше 50 мероприятий. Полностью с программой фестиваля можно познакомиться на сайте: https://www.evnbookfest.com/ru .

Фестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Еревана. В прошлом году мероприятие посетило свыше 30 тыс. человек, в том числе из соседних стран.