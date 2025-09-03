Среда, 3 Сентября 2025 15:31

АрмИнфо. Гражданам Армении разрешат оставаться в Казахстане без визы после истечения 90 суток со дня пересечения государственной границы РК. Об этом говорится в сообщения в официальном Telegram- канале Мажилиса РК.

"Срок пребывания для граждан Казахстана и Армении на территории другой стороны остаётся без изменений. Он составляет 90 суток со дня пересечения государственной границы и суммарно не может превышать данного значения в течение полугода.

При этом по истечении установленного срока гражданам Армении разрешат оставаться в Казахстане, оформив разрешение на временное пребывание (для работы, учёбы, ведения бизнеса, воссоединения семьи и т.п.). В настоящее время для этого требуется оформление визы", - говорится в публикации.