Среда, 3 Сентября 2025 14:59

АрмИнфо. В Араратской долине, в предгорьях Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора, долинах Сюника, а также в Ереване с 3 по 4 сентября сохранится пожароопасная ситуация высокого класса. Об этом сообщает пресс-служба гидромедцентра Армении.

Отмечается, что в Ереване вечером 3 и 7 сентября, в ночь на 4-е и вечером, ожидается кратковременный дождь с грозой, с усилением ветра со скоростью 16-19 м/с.

Между тем, 6 и 8 сентября осадков не будет. В регионах же Армении, согласно источнику, днем 3 и с 6 по 8 сентября, а также ночью с 4 по 5 и днем ожидается кратковременный дождь с грозой.

"Ветер юго-западный 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 17-20 м / с. Температура воздуха с 3 по 5 сентября постепенно понизится на 4-7 градусов", - резюмировали в ведомстве.