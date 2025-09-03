Среда, 3 Сентября 2025 13:17

АрмИнфо. С 1 сентября по 1 декабря текущего года для клиентов, получивших ипотечный кредит, Ардшинбанк проводит акцию «Как стать миллионером». Акция распространяется как на кредиты, выданные для приобретения жилья на первичном или вторичном рынке, так и на кредиты, предоставленные для строительства частного дома. Принять участие в акции могут клиенты, которые в указанный период подадут заявку и получат ипотечный кредит на покупку жилья, либо на его строительство. В акции также смогут принять участие клиенты, получившие в тот же период упрощённый кредит на ремонт.

Призовой фонд акции составляет 35 миллионов драмов, сумма будет распределена между 21 победителем.

Большой ипотечный розыгрыш от Ардшинбанка — это отличная возможность осуществить мечту о новом доме или квартире, одновременно получив шанс стать миллионером.

Призовой фонд розыгрыша включает следующие призы:

• 1 приз по 5 миллионов драмов,

• 5 призов по 3 миллиона драма каждый,

• 15 призов по 1 миллиону драмов каждый.

Розыгрыш пройдет 1 декабря текущего года. Победители из списка заёмщиков будут выбраны случайным образом в прямом эфире.

«Теперь, чтобы оформить ипотеку в Ардшинбанке, нет необходимости приходить в банк. Просто заполните заявку на официальном сайте банка, после чего наши специалисты свяжутся с вами и начнут процесс кредитования. Отметим, что наши ипотечные кредиты и кредиты на ремонт имеют ряд преимуществ: отсутствие комиссии за обработку заявки, обслуживание и обязательное страхование — эти услуги предоставляются бесплатно», — сообщили в пресс-службе Ардшинбанка.

Через несколько дней в Армении стартует крупнейшая выставка на рынке недвижимости — «Дом Экспо 2025», по традиции Ардшинбанк является её партнёром. Это ещё одна возможность ознакомиться с предложениями застройщиков и прямо на месте выбрать недвижимость, подать заявку на ипотеку или реновацию жилья, а также принять участие в розыгрыше «Как стать миллионером». Специалисты банка помогут заполнить заявку и предложат индивидуальные решения.

Отметим, что в рамках «Дом Экспо 2025» банк предоставит дополнительную льготу — рассмотрение кредитной заявки также будет бесплатным. Выставка пройдёт 5–7 сентября текущего года в выставочном комплексе «Меридиан» в Ереване.

Более подробно ознакомиться с условиями розыгрыша «Как стать миллионером», а также с полным списком условий ипотечного и упрощённого кредита на ремонт можно по следующей ссылке.

При возникновении вопросов вы можете обратиться в любой филиал Ардшинбанка или позвонить по номеру 012 22 22 22.