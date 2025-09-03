Среда, 3 Сентября 2025 12:29

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян 4 сентября отправится с рабочим визитом в столицу Французской Республики - Париж. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Отмечается, что в ходе визита запланированы рабочие встречи. Иных деталей в Совбезе не представили.