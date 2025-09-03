Среда, 3 Сентября 2025 12:09

АрмИнфо. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Антикоррупционного суда о продлении срока ареста Самвела Карапетяна в порядке специального пересмотра пройдет в письменном порядке. Решение по нему будет опубликовано 8 сентября. Об этом сообщает адвокат Арам Вардеванян, указав на причину <явно незаконного ареста Карапетяна>.

<17 июня 2025 года глава исполнительной власти опубликовал в Facebook следующий пост: <Теперь я вмешаюсь по-своему:>. Это выражение явно было адресовано конкретному человеку, и спустя несколько часов после этого был явно незаконно арестован и до сих пор находится под стражей бизнесмен и филантроп Самвел Карапетян>, - написал Вардеванян в соцсети.

Адвокат убежден, что любой представитель профессионального сообщества на вопрос относительно того, может ли выражение <Мы будем участвовать в защите Церкви по- своему> стать поводом для возбуждения уголовного дела или, более того - удовлетворять условие для содержания под стражей, даст однозначный ответ.

<Во-первых, уголовное производство незаконно, во-вторых, нет связи ни с одной статьей Особенной части Уголовного кодекса, в-третьих, арест носит явно незаконный характер.

Препятствием к реализации этих однозначных ответов является известное заявление от 17 июня. Именно это и есть неоспоримость политического преследования Самвела Карапетяна, именно это и есть месть и применение сотрудниками правоохранительных органов меры наказания в виде заключения под стражу, несмотря на очевидные и разнообразные местные и международные обязательства, которые прямо это запрещают>,- замечает адвокат.

<Рассмотрение апелляции о явной незаконности и несостоятельности заключения под стражу, которое длится уже около 80 дней, непонятно почему, но осуществляется в письменном порядке, а дата опубликования судебного акта - 8 сентября>, - резюмирует Арам Вардеванян.

Напомним, что 17 июня 2025 года Самвел Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви. В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: <Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие в во всем этом>.

Сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети, в частности следующего содержания: <Почему активизировались похотливые <духовенство> и их похотливые <благодетели>? Ничего, мы их снова дезактивируем. И навсегда>, <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, <Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец. Вернее, в вас:>.

В результате, Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна.