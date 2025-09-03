Среда, 3 Сентября 2025 11:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян в Пекине приняли участие в торжественном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, в параде приняли участие главы государств - участников саммита Шанхайской организации сотрудничества, а также лидеры ряда других стран.

Высоких гостей приветствовали председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на параде.

В рамках праздничных мероприятий от имени Си Цзиньпина и и его супруги Пэн Лиюань был дан официальный прием в честь глав государств и их супруг.