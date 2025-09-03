Среда, 3 Сентября 2025 10:43

АрмИнфо. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Встреча подтвердила высокий уровень стратегического партнёрства между двумя странами.

В начале беседы Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова за принятое приглашение посетить Китай, поздравил с успешным проведением Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне «Аваза», а также передал приветствия Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

В свою очередь, глава Туркменского государства поздравил руководителя КНР с успешным проведением Саммита ШОС и 80-летием Победы. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что каждая встреча лидеров двух стран — это важный этап сотрудничества и возможность обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Отмечалось, что Туркменистан и Китай имеют схожие или совпадающие подходы по приоритетным вопросам международной политики. В их основе лежит стремление к миру, стабильности и безопасности в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Китаю за поддержку нейтралитета Туркменистана, отметив важную роль КНР в принятии исторической Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил Туркменистан с 30-летним юбилеем нейтралитета, высоко оценив миротворческую политику страны.

Туркменская сторона также поддержала выдвинутую Председателем КНР на Саммите ШОС Инициативу Глобального Управления, подчеркнув, что её положения совпадают с позициями Туркменистана в области международных отношений.

В ходе встречи стороны обсудили стратегическое партнёрство в экономической сфере, особенно в газовой отрасли. Президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что китайская сторона выиграла международный тендер на освоение четвёртой очереди крупнейшего газового месторождения Галкыныш, и поздравил Си Цзиньпина с этим событием.

Также было отмечено, что сотрудничество в транспортно-логистической сфере имеет большое значение. Стратегии «Возрождение Великого Шёлкового пути» Туркменистана и «Один пояс, один путь» Китая названы дополняющими друг друга и направленными на создание единого геоэкономического пространства Евразии.

Огромное значение в двусторонних отношениях придаётся культурно-гуманитарной сфере. Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность за создание благоприятных условий для обучения туркменских студентов в Китае и подчеркнул намерение расширять эти связи. Стороны также отметили важность научного сотрудничества, реализации совместных проектов в сфере высоких технологий, а также парламентской, общественной, женской и молодёжной дипломатии.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в международном форуме, который пройдёт в Ашхабаде 12 декабря и будет посвящён 30-летию нейтралитета Туркменистана.

По итогам переговоров стороны подписали ряд совместных документов о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности, средств массовой информации, образования и т. д.



