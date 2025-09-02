Вторник, 2 Сентября 2025 22:41

АрмИнфо.Наш народ не может стать жертвой лжи, и наш долг - не позволить, чтобы ожидание иллюзорного мира привело к сохранению власти действующей администрации. Об этом заявил представитель АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян в ходе большого митинга единения на площади Свободы, проходящем в честь 34 годовщины со дня провозглашения независимости Арцаха.

Ссылаясь на подписание в Белом доме вашингтонских соглашений, он заметил, что все трое присутствующих получили желаемое : президент США - выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, глава Азербайджана получил гарантии по выполнению своих требований, а премьер Армении получил мир на бумаге, который ему необходим перед выборами как воздух и вода. <И за это все будет платить армянский народ. Конечно, формально, на этой встрече был представитель армянского народа, но не было того, кто бы защитил интересы армянского народа>, - сказал Рустамян. При всем этом полностью проигнорированы этнические чистки и геноцид в Арцахе, ведомые в Баку фиктивные судебные дела, незаконное удерживание армянских заложников, право арцахцев на возвращение, оккупированные территории Армении. Вместо чего, согласовывается роспуск Минской группы ОБСЕ и рассматривается вопрос отзыва исков Армении в международный судебных инстанциях, что, по его словам, нужно для Азербайджана, чтобы окончательно закрыть вопрос Арцаха и в дальнейшем избежать ответственности. При этом, представитель АРФД заметил, что после всего этого Азербайджану ничего не помешает внести в повестку вопрос возвращения, так называемых, западных азербайджанцев, и требовать компенсаций от Армении.

Напомнив, что по территории Армении представиться беспрепятственная коммуникация, Рустамян заметил, что последняя будет служить реализации идеи турецкого коридора за счет существенного ограничения суверенитета Республики Армения. <Армения как субъект может потерять, как следствие, свое значение и стать ареной для столкновения геополитических интересов>, - сказал он.

В завершение, представитель АРФД подчеркнул, что исторически главной причиной наших потерь и проигрышей было разделение армянского народа, противопоставление его прав и интересов. В этой связи Рустамян сослался на пример арцахских армян, когда действующая власть противопоставила интересы и права армян Арцаха и Армении, и потери не заставили долго себя ждать. В этом ключе он призвал к единению и борьбе, подчеркнув, что в обратном случае нас ждет отуречивание.