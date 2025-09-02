Вторник, 2 Сентября 2025 22:40

АрмИнфо. День независимости Арцаха станет днем возвращения, а до этого времени необходимо руководствоваться важным наставлением - не обнадеживаться, не терять самобытности, не сомневаться и не позволить себя сломить. Об этом в ходе митинга единения в честь Дня независимости Республики Арцах заявил госминистр Арцаха Нжде Искандарян.

Он подчеркнул, что возвращение Арцаха - является сверхважной задачей всего народа и его чести. <Испытания для сильных, а не для слабых. Корни нашего народа уходят глубоко в века, мы очень древняя нация, благословенная со стороны Господа, которая выдержала все испытания>,

- отметил госминистр. Искандарян призвал вооружиться верой, быть едиными, чтобы преодолеть и это испытание.

<Нельзя терять веру и надежду, поколения нам не простят. А даже если и простят, наша совесть и дух нас не оставят нас в покое. Мы должны быть достойны нашей крови, имени и призвания>, - подчеркнул он.

Вместе с тем, госминистр призвал каждого не забывать о погибших за свободу родины воинах, о без вести пропавших и тех, кого незаконно удерживают в Азербайджане и их семьях. <Наш святой долг поддерживать их, не оставляя наедине со своей болью>, - сказал Искандарян