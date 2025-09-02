Вторник, 2 Сентября 2025 17:50

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 18, 18а на улице Амиряна, жилые дома 11, 15 на пр. Маштоца, жилые дома 83-97 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 Нор Норк, 2-й квартал: жилые дома 22/3, 51, 51/1, 51/3, 51/4 на ул. Багреванд, жилой дом 49/40 на ул. Молдовакан, ООО “Advanced Development”, частные дома в прилегающих территориях и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частный дом 85а на улице 9 в Норке, частные дома 25 и 25/2 на улице 17 в Норке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Научный центр травматологии и ортопедии” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 частные дома на улицах 3, 4, 5 и 10 в Неркин Чарбахе, частные дома на 1-м переулке 1-й улицы, на 1-м переулке 3-й улицы и на 1-м переулке 5-й улицы в Неркин Чарбахе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-14:00 частные дома на улице Манташян, частные дома на переулке Манташян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 жилой дом № 2 на 1-ой улице Аванесова, частные дома на улице Аванесова и абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом № 27/2 ул. Айвазовского, жилой дом № 125/3 на 35-ой ул. Нового Ареша,

в Арагацотнской области :

11:00-13:00 частично села Агаракаван, Какавадзор, Отеван, Диан, Мецадзор, Неркин Базмаберд,

в Араратской области:

10:00-11։30 частично улица Товмасяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10։00-12։00 частично 3-ий квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10։00 13։00 частично села Лусарат, Зангакатун, Урцадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично улицы Шаумяна, Маркса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзор ской области:

10։30 -12։30 село Аратес; частично села Агаракадзор, Гохтаник, Гермон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

11։00-15։00 села Зар, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-17:00 город Раздан: жилые дома 120-132 в микрорайоне, Медицинский центр Раздана, ООО “Профмед”, ООО “Профтест”, пекарня “В. Аветисян”, ИП “Лилит Гукасян”, ИП “Аджумян Хатун”, ИП “Агабек Мартиросян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 85–89 в городе Раздан, рестораны “Горман” и “Кристал”, торговый центр “Ж. Мкртчян”, лаборатория “ПРОМ-ТЕСТ” (филиал в Раздане), пекарня “Овакимян”, магазин мебели “Г. Арутунян”, ООО “Карен Погосян” и прилегающие территории, села Атис и Зовашен:

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.