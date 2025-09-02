Вторник, 2 Сентября 2025 16:47

АрмИнфо. Действующая власть в Армении после переизбрания в 2021 году нарушила все свои обещания, поэтому она не является легитимной и должна уйти. Об этом на проходящей в Ереване международной конференции "Арцах: неурегулированный конфликт, право на возвращение", организованной Верховным органом АРФ "Дашнакцутюн", заявил глава центрального офиса "Ай дат" и по политическим вопросам АРФД Киро Маноян.

Он обратил внимание, что то, что произошло в Вашингтоне, а именно, парафированное там так называемое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, по сути, происходило в условиях угрозы силой. Маноян пояснил, что ярким доказательством этого являются заявления властей о том, что при невыполнении требований Азербайджана может начаться война. "Однако, очевидно, что все, что согласовывает эта власть, уже происходит в условиях угрозы применения азербайджанской стороной силы. Но если перенести эти вопросы в правовую плоскость, то можно сказать, что любой договор, подписанный в условиях угрозы войной, будет просто недействителен", - пояснил глава офиса "Ай Дат".

В связи с этим он выразил убеждение, что первоочередной задачей должно стать предоставление доказательств нелегитимности этой власти, и демонстрация, что то, что подписываемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном не является волей армянского народа. При этом Маноян заметил, что то, что делает Азербайджан, и те действия, которые предпринимаются властями Армении, можно описать фразой "слон в посудной лавке", которая обозначает полное игнорирование чего-то важного. По его словам, это схоже с тем, что происходило в октябре 2022 года (встреча Европейского политического сообщества в Праге, где Никол Пашинян признал Арцах в составе Азербайджана - ред.), на переговорах в Европе, где Азербайджан никак не хотел слушать предложения по урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Сегодня, по сути, та же ситуация происходит и с властями Армении, которые не хотят прислушиваться к воле народа", - пояснил глава офиса "Ай Дат". Касаясь конкретных действий, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации по части обеспечения прав арцахцев, он отметил, что, во-первых, необходимо сделать все, чтобы консолидировать национальную силу, насколько это только возможно, и только потом всеобщими усилиями работать над реализацией поставленных задач. Далее Маноян отметил важность обеспечения достойной жизни арцахцев в Армении, что, по его словам, позволит в дальнейшем осуществить коллективную защиту их прав. Глава офиса "Ай Дат" также коснулся необходимости сохранения вопроса возвращения арцахцев в международной повестке, отметив, что этот путь не будет легким.

В завершении же Маноян заявил, что после всего вышесказанного ясно одно - действующая власть в Армении должна уйти.

Напомним, что сегодня 34-ая годовщина независимости Республики Арцах. 2 сентября 1991 года состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского райсоветов народных депутатов, на которой была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР).