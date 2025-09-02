Вторник, 2 Сентября 2025 16:32

АрмИнфо. Парламентская делегация Королевства Швеции посетила Центральную избирательную комиссию Армении.

Как сообщает пресс-служба ЦИК Армении, делегация находится в Ереване в рамках программы "Сотрудничество в области демократического развития" между парламентом Королевства Швеция (Риксдагом) и Национальным собранием Армении.

Председатель ЦИК Ваагн Овакимян приветствовал гостей и представил им особенности конституционного органа, законодательные акты и цифровой инструментарий Центризбиркома Армении, используемый на выборах.

Председатель ЦИК ответил на вопросы членов делегации, касающиеся избирательного законодательства и избирательных процессов.