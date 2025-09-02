Вторник, 2 Сентября 2025 15:55

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Ваан Костанян на полях Бледского стратегического форума встретился с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении Мелитой Габрич.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между Арменией и Словенией и подчеркнули важность дальнейшего поддержания и углубления последовательного взаимодействия.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, информационно-технологической, туристической и других сферах. Костанян высоко оценил гуманитарные программы, реализуемые Словенией в Армении.

Стороны также затронули вопросы связанные с сотрудничеством Армения-ЕС, и в этом контексте была подчеркнута значимость изучения опыта членства Словении в Евросоюзе.

Костанян рассказал о достигнутых в Вашингтоне договоренностях в рамках процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также видение Армении относительно последующих шагов, направленных на институционализацию мира.