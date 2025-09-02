Вторник, 2 Сентября 2025 15:01

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалену Гроно.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи обсуждались достигнутые между Арменией и Азербайджаном 8 августа в

Вашингтоне соглашения, а также состоялся обмен мнениями по вопросам повестки сотрудничества Армения-ЕС.

Ранее Гроно посетила Азербайджан и провела встречу с азербайджанским руководством.