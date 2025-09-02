Вторник, 2 Сентября 2025 14:20

АрмИнфо. Все государственные органы Армении должны будут вернуть имущество, предоставленное им на праве безвозмездного пользования, с условием получения его в будущем в аренду. Об этом заявил председатель Комитета по управлению государственным имуществом Арнак Аветисян 2 сентября на заседании парламентской комиссии по экономическим вопросам, представляя пакет законопроектов о внесении изменений в Закон <О государственных некоммерческих организациях>.

<Мы переходим от безвозмездного предоставления государственного имущества государственным органам и организациям к системе управления государственным имуществом на условиях аренды. Это означает, что отныне государственное имущество будет предоставляться всем государственным органам, всем государственным организациям, ГНКО, фондам, ЗАО и другим коммерческим организациям не безвозмездно, а на условиях аренды>, - сказал Арнак Аветисян.

В случае принятия закона любой государственный орган, например, любое министерство, обязано будет ежегодно подавать бюджетную заявку и перечислять соответствующую арендную плату за занимаемое им имущество.

По словам Аветисяна, эта реформа обеспечит большую прозрачность бюджетных расходов, значительное повышение эффективности управления имуществом. По его словам, такая модель используется практически во всех развитых странах мира.

<В этом случае и правительство, и Национальное Собрание, и общественность, видя прозрачный уровень фактических расходов на содержание и обеспечение деятельности того или иного органа государственного управления, объективно будут поднимать вопросы, связанные с эффективностью. Например, зачем они используют 1000 квадратных метров площади, если у них 50 сотрудников. Могут ли они вернуть половину, зачем занимают площади на прилегающей к площади территории?> - сказал Аветисян.

Для всех государственных органов и государственных организаций установлен срок возврата переданного им на праве безвозмездного пользования имущества до конца 2027 года с условием последующего перезаключения его по договорам аренды.

Пакет законопроектов был одобрен комиссией НС и будет обсужден на пленарном заседании.-