АрмИнфо. По решению правительства Азербайджана 3 сентября 2025 года Международный Комитет Красного Креста (МККК) закрывает свою делегацию в стране. Об этом говорится в заявлении МККК.

"МККК продолжит работать с органами власти Азербайджана, чтобы оказывать помощь людям, которым предоставляет защиту международное гуманитарное право (МГП), в соответствии с нашим мандатом и обязательствами Азербайджана по Женевским конвенциям. Мы намерены продолжать диалог по всем вопросам, касающимся гуманитарной дипломатии, МГП и других гуманитарных проблем, представляющих взаимный интерес", - подчеркнули в организации.

Также напоминается, что МККК с 1992 года помогал населению, пострадавших от конфликта районов, удовлетворять острые и насущные потребности, оказывал пострадавшим социально-психологическую помощь, ремонтировал объекты критически важной инфраструктуры и осуществлял проекты, призванные повысить осведомленность о минной опасности и научить тому, как себя вести на территориях, где еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы, не подвергаясь риску.

"МККК содействовал органам власти в соблюдении МГП и выяснении участи людей, пропавших без вести в связи с конфликтом. Мы посещали лиц, содержащихся под стражей в связи с конфликтом, чтобы отслеживать условия их содержания и обращение с ними, а также помогали им поддерживать связь со своими семьями.

Во всей нашей работе мы тесно сотрудничали с такими партнерами, как Азербайджанское общество Красного Полумесяца, различные министерства и ведомства, а также с Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - подчеркнули в Организации.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) - нейтральная, беспристрастная и независимая организация, чьи исключительно гуманитарные цели и задачи основываются на Женевских конвенциях 1949 г. Он помогает людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия по всему миру, и делает все возможное, чтобы защитить их жизнь и достоинство и облегчить их страдания. В этой работе МККК часто сотрудничает со своими партнерами по Движению Красного Креста и Красного Полумесяца.