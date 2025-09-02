Вторник, 2 Сентября 2025 13:19

АрмИнфо. Восстановление независимости Арцаха - неотъемлемая часть священного дела армянского народа. Арцах не должен быть погребён под пылью истории. Об этом говорится в заявлении Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I по случаю 34-ой годовщины независимости НКР.

"Сегодня весь армянский народ с обновлённой верой и надеждой празднует историческое событие - провозглашение независимости Республики Арцах. В самом деле, кто не помнит мужество наших героев, веру и волю народа Арцаха жить свободно и независимо, закалённые кровью наших мучеников около 35 лет назад во имя независимости народа Арцаха? Кто не помнит многолетнюю коллективную борьбу за укрепление независимой государственности Арцаха при активном участии всего армянства? Наконец, кто не помнит великих достижений триединства Армения-Арцах-Диаспора, стремящегося к единой и единственной святой цели - укреплению независимости Арцаха?

Сегодня, по сути, мы потеряли независимость Арцаха. Арцах подвергся депопуляции. Наши церкви и монастыри, а также культурные и исторические памятники, являющиеся творением его творческого духа, культурного гения и религиозного опыта, стали жертвами варварских действий врага", - отметил Арам I.

Иными словами, продолжил Католикос Великого Дома Киликийского, Арцах подвергся спланированному и последовательно осуществляемому геноциду. Именно так, согласно нормам международного права, можно охарактеризовать захват Арцаха и насильственную депортацию армян Арцаха.

"Да, сегодня мы потеряли Арцах. Однако мы не потеряли надежды на восстановление Арцаха с его территорией, народом и правом на суверенитет, и мы не потеряем её, какими бы неблагоприятными ни были окружающие нас условия. История не является чем-то раз и навсегда застывшим. Она подвержена постоянным изменениям. Если сегодня геополитические условия не способствуют восстановлению независимости Арцаха, завтра они могут кардинально измениться. Мы должны быть бдительными и последовательными. В Библии сказано, что надежда никогда не постыжает (Рим. 5:5). Мы должны цепляться за надежду и питать её верой нашего народа и непреклонной волей к борьбе за свои права.

Восстановление независимости Арцаха - неотъемлемая часть священного дела нашего народа. Арцах не должен быть погребён под пылью истории. Вера и стремление армян Арцаха жить свободно должны стать повседневной целенаправленной борьбой", - добавил его Святейшество.

"Сегодня, отмечая День независимости Арцаха, вспомним всех наших мучеников, известных и неизвестных, проливших свою кровь ради провозглашения и сохранения независимости Арцаха.

Вспомним всех наших узников, которые ежедневно страдают в бакинских тюрьмах, самоотверженно служивших нашему народу Арцаха.

Вспомним наших сестёр и братьев из Арцаха, насильственно изгнанных со своих вековых земель, и решительно выступим за восстановление их законных прав.

Помнить - значит не забывать. Помнить - значит бороться за все те священные ценности и идеалы, ради воплощения которых жили, боролись и приняли мученическую смерть наши возлюбленные сыны Арцаха. Да хранит Господь наш народ Арцаха под Своей небесной защитой. Да защитит и сохранит Господь наш родной народ и Республику Армения", - заключил Арам I.