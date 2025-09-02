Вторник, 2 Сентября 2025 13:17

АрмИнфо. В 34-ую годовщину независимости Республики Арцах Азербайджан снес здание Министерства иностранных дел НКР в оккупированном Степанакерте. Об этом сообщает телеграм-канал Mountains of Karabakh.

"Азербайджанцы демонстративно сносят здание МИД Арцаха именно в День независимости Арцаха - мерзкий и циничный поступок", - отмечается в сообщении канала, предоставившего кадры разрушенного здания.

Ранее азербайджанский режим снес под бульдозер здания парламента Арцаха и "Воинов- освободителей" на Площади Возрождения в Степанакерте, а также осквернил собор Сурб Аствацацин (Святой Богородицы). С момент оккупации Арцаха снесены ряд кварталов в Степанакерте и целые села.

2 сентября 1991 года состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского райсоветов народных депутатов, на которой была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР).