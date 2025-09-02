Вторник, 2 Сентября 2025 12:44

АрмИнфо. В военном пантеоне "Ераблур" сегодня, 2 сентября, состоялась церемония открытия мемориала "Зов Арцаха", посвященного героям, павшим в Арцахских войнах, а также погибших во время трагического взрыва на складе горючего в ходе исхода всего арцахского населения в 2023 году.

В рамках церемонии состоялось освещение хачкаров мемориала, которую провел глава Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), епископ Вртанес Абрамян. На церемонии также присутствовал президент Арцаха Самвел Шахраманян и другие арцахские и армянские чиновники, а также родители и родственники павших героев.

Глава Арцахской епархии ААЦ Вртанес Абрамян отметил, что хачкары являются символом общенациональной боли и гордости. "Каждый день павшие герои шепчут нам на ухо, что Родина больше, чем только видимая реальность. И именно с этим видением они пошли на поле боя. Свободу, независимость и государственность ни одна страна не получала как дар, а только приобретала путем национального единения и борьбы. Это неопровержимая действительность. Арцах - живой дух, который продолжает существовать внутри каждого армянина", - отметил епископ.

В свою очередь 5-ый президент Арцаха Самвел Шахраманян напомнил, что герои сложили свои головы для того, чтобы сегодня армянский народ мог иметь Республику Армения, Республику Арцах, и чтобы была возможность сегодняшний день праздновать как день независимости Нагорно-Карабахской Республики. "Однако, сегодня мы оказались в несправедливой действительности. Эти люди сложили свои головы и боролись во имя Арцаха, но, к сожалению сегодня их близкие считаются беженцами на своей же Родине", - с сожалением заметил политик.

Шахраманян подчеркнул, что мемориал станет святилищем и напоминанием, что о том, что арцахский народ обязан всегда сохранять свою веру в коллективное возвращение. "Я уверен, что однажды этот день настанет",

- заверил 5-ый президент Арцаха.

А экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян напомнил, что в 1991 году армянский народ доказал, что достойная и безопасная жизнь на Родине не имеет другой альтернативы. Однако он с сожалением отметил, что происшествия последних лет сформировали новую реальность, в которой армянскому народу предлагается ложный мир. "И с этим одновременно, предают забвению наших павших героев, борьбу нашего народа. Помимо этого, власти Армении пытаются нас убедить, что страница Арцаха закрыта. Но я уверен, что закрыть эту страницу истории армянского народа просто невозможно. Арцах был, есть и будет. Мы не должны терять надежду и не должны забывать", - заявил экс-глава СНБ Армении.

Ванецян также напомнил, что сегодня в азербайджанской тюрьме все еще находятся армянские военнопленные и подчеркнул, что в этих реалиях борьба армянского народа должна быть за действительный мир, за настоящую справедливость и за защиту суверенитета и независимости.

Отметим, что власти Армении попытались препятствовать мероприятьям по случаю годовщины независимости Арцаха, сначала отключив свет на территории мемориала, затем запретив принести на церемонию громкоговорители. Однако, эти действия не помешали провести торжественную церемонию открытия мемориала. А "Зов Арцаха" станет местом паломничества жителей Арцаха, которые скучают по могилам своих родственников, похороненных в Нагорном Карабахе.