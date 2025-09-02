Вторник, 2 Сентября 2025 12:16

АрмИнфо. Делегация Риксдага Швеции посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида армян (МИГА), гостей встретила директор учреждения Эдита Гзоян, которая провела их к Мемориальному комплексу Геноцида армян, рассказав об истории его создания. Директор МИГА также рассказала о трёх хачкарах, установленных на территории Цицернакаберда в память об армянах, павших жертвами резни, организованной азербайджанским правительством в Сумгаите, Кировабаде (Гандзаке) и Баку в конце прошлого века, и о историях пяти воинов- освободителей, похороненных у Мемориальной стены во время Арцахской войны, подчеркнув связь произошедшего с Геноцидом армян.

Члены делегации Швеции возложили цветы к Вечному огню и почтили память невинных жертв Геноцида армян минутой молчания.

Эдита Гзоян также провела гостей к Стене памяти, за которой в специальных нишах спрятаны небольшие кувшины, наполненные землей, взятой с могил ряда иностранных общественных деятелей, политиков, представителей интеллигенции и миссионеров, протестовавших против массовых убийств и геноцида армян, совершённых турецким правительством в конце XIX - начале XX веков. Гости с большим интересом слушали рассказ о проармянской деятельности шведской миссионерки Альмы Юханссон.

Гости также посетили Музей Геноцида армян и ознакомились с экспозицией.