 Вторник, 2 Сентября 2025 12:04
Алине Григорян

Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития

АрмИнфо.  Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития, а не просто территории или живущие там тысячелетиями армяне. Об этом тюрколог Варужан Гегамян написал на своей странице в Фейсбук по случаю 34-ой  годовщины независимости Республики Арцах

В этом ключе он напомнил, что политика неизбежно связана с географией территории и обратил внимание, что независимость и суверенитет Армении за последние 100 с лишним лет были взаимосвязаны с тремя юго-восточными районами Армянского нагорья - Нахиджеваном, Сюником и Арцахом.

"Армения как государство, а мы как коллективное сообщество даже с самыми минимальными ресурсами добились успеха только тогда, когда боролись за установление нашего суверенитета над этими исконно армянскими территориями. Даже еще не достигнув окончательного успеха, эта борьба способствовала развитию всех сфер нашей жизни, от образования до промышленности. Когда же мы перестали бороться, мы сразу проиграли не только в этих областях, но и в целом: деградация, потери, страдания, поляризация", - подчеркнул Гегамян.

 

Борьба, как заверил эксперт, является главным залогом развития страны, а не порабощение, которое правящая партия "Гражданский договор" называет словом "мир".  По его словам, это знают и понимают враги Армении - Турция и Азербайджан, и потому различными способами побуждают не бороться, обещая рабство.

"Сегодня 2 сентября 2025 года. Так получилось, что и сегодня символ нашей борьбы за развитие снова связан с Арцахом и Сюником - не просто с территорией или живущим там тысячелетиями армянами, а Арцаха и Сюника как главного залога армянского суверенитета и развития. За них будет борьба, у нас будет новая и развитая экономика, растущий авторитет, качественное образование, растущее население. Если этого не произойдет, мы постепенно превратимся в "дешевый и пустой отель", а в конце концов - в провинцию Турции. Несмотря на все кажущиеся неудобства борьбы, я выбираю борьбу, чтобы развиваться. Для этого я и буду сегодня на площади Свободы", - резюмировал тюрколог.

Напомним, что сегодня, 2 сентября в 18:30 на площади Свободы состоится большой митинг единства по случаю 34-ой годовщины независимости Арцаха.

2 сентября 1991 года состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского райсоветов народных депутатов, на которой была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР).  

