Вторник, 2 Сентября 2025 11:20

АрмИнфо. МИД Турции приветствовал упразднение Минской группы (МГ) ОБСЕ - единственной международной структуры, наделенной мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Приветствуем решение Совета министров ОБСЕ от 1 сентября 2025 года о роспуске Минской группы и связанных с ней структур.

Это историческое решение, ставшее возможным благодаря совместным усилиям двух стран, стало важной вехой в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнули в МИД Турции.

Ранее в ОБСЕ сообщили о роспуске МГ ОБСЕ на основе совместного обращения Армении и Азербайджана от 8 августа.