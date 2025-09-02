Вторник, 2 Сентября 2025 10:49

АрмИнфо. Член Законодательного совета Нового Южного Уэльса Жаки Манро официально направила в Армянский национальный комитет Австралии письмо, в котором сообщила о своем решении поддержать бывшего министра иностранных дел Арцаха, армянского политического деятеля Давида Бабаяна, который в настоящее время находится под стражей в Азербайджане.

В ANC-AU напомнили, что Бабаян - один из 23 армян, незаконно удерживаемых в Азербайджане после полной этнической чистки Арцаха в сентябре 2023 года. Задержание заложников вызывает обеспокоенность международных правозащитных организаций и правительств.

В письме, адресованном временному поверенному в делах Азербайджана Вагифу Джафарову, Манро выразила глубокую обеспокоенность продолжающимся удержанием армянских заложников Азербайджаном и недавним закрытием офиса Международного комитета Красного Креста (МККК), призвав к немедленному освобождению всех армянских заложников.

В письме также говорится о недавнем мирном соглашении, подписанном Арменией и Азербайджаном, и отмечается отсутствие решения по части освобождения заложников. "Я приветствую мирный процесс, подписанный между Арменией, Азербайджаном и Соединенными Штатами, и надеюсь, что он не приведет к дальнейшему посягательству на суверенитет Армении. Однако я обеспокоена тем, что существующая структура не позволяет освободить армянских заложников. Прочный и справедливый мир для всех должен включать освобождение этих заложников", - отметила австралийский законодатель.

Манро присоединяется к коллегам по парламенту Нового Южного Уэльса - доктору Хью Макдермотту, члену Законодательного собрания штата Сьюзан Картер, г-ну Тиму Джеймсу, г-ну Мэтту Кросу, а также к депутату парламента штата Виктория Киму Уэллсу, которые также поддерживали захваченных в плен армян, призывая к прекращению политически мотивированных судебных процессов и немедленному освобождению всех армянских заложников.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Майкл Колокоссян приветствовал решение достопочтенного Манро, подчеркнув важность международной поддержки интересов удерживаемых армян.

"Эти заложники используются в качестве политического рычага, чтобы унизить армянский народ и стереть руководство Арцаха с международной арены. Их свобода - это не только вопрос прав человека, но и достоинства армянского народа. Мы высоко ценим позицию Манро и всех парламентариев, выступивших против несправедливых действий Азербайджана", - заявил Колокоссян.

Армянский национальный комитет Австралии продолжает призывать правительство Австралии и международное сообщество оказать давление на Азербайджан с целью освобождения всех армянских политических заключённых и восстановления доступа к нему для независимых гуманитарных организаций.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно-политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.