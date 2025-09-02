Вторник, 2 Сентября 2025 10:44

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Китае, прибыл на поезде из Тяньцзиня в столицу страны Пекин вместе с супругой Анной Акопян.

Как сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, Пашинян 3 сентября в Пекине примет участие в параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, и встретится с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

<Из Тяньцзиня премьер-министра и его супругу провожал вице-мэр Ван Сюфэн, а в Пекине правительственную делегацию Армении встречал заместитель председателя Национального политического консультативного совета Пекина Ян Ин>, - говорится в сообщении.

Примечательно, что после участия в параде, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии, Пашинян 4 сентября совершит двухдневный рабочий визит в Японию.