АрмИнфо. Сегодня 2 сентября - день провозглашения независимости Республики Арцах, который армянский народ празднуем с надеждой на восстановление после пережитых потерь и с верой в Божью помощь. Об этмо говорится в послании Католикоса всех армян Гарегина II по случаю дня независимости Республики Арцах.

Гарегин II напомнил, что накануне тридцатилетия независимости Арцаха, в 2020-2023 годах, произошли трагические события.

"В результате войны и геноцидных действий, развязанных Азербайджаном, армянский мир Арцаха был оккупирован и полностью обезлюдел, тысячи армян были убиты, многочисленные святыни были осквернены и разрушены, и по сей день государственные деятели и военнослужащие Арцаха продолжают оставаться заложниками в Баку. В этот священный день мы склоняем головы перед памятью наших отважных сыновей, отдавших свои жизни за независимость Арцаха и безопасность армян Арцаха. Мы возносим молитвы к Богу, прося о скорейшем возвращении наших пленных и пропавших без вести сыновей, о мире для нашей страны и народа", - говорится в послании Католикоса всех армян, которое приводит его пресс-канцелярия.

По его словам, в Армении высоко ценят усилия всех стран и международных организаций, которые продолжают быть направленными на преодоление тяжёлых последствий трагической войны в Арцахе и установление в регионе стабильного и прочного мира, исключающего угрозы и принуждение.

"Годовщина независимости Республики Арцах - памятный повод выразить преданность нашего народа идее мира, избавиться от примирительных и пораженческих настроений, чтобы с достоинством преодолеть вызовы и испытания, стоящие перед нашей страной. Наш Патриарший призыв - при поддержке международного сообщества умножить наши усилия по защите прав нашего перемещённого народа Арцаха, спасти от уничтожения многовековое армянское духовное и культурное наследие и вернуть наших детей из плена на родину", - отмечается в послании его Святейшества.

Католикос призвал армянский народ объединиться ради укрепления и упрочения армянской государственности, сохранения неприкосновенности территориальной целостности страны. "Сохраним в чистоте нашу армянскую идентичность и национальные ценности, всегда устремляя с надеждой взоры к благословенному будущему нашей жизни.

Мы молимся о том, чтобы по милости Божьей справедливость была восстановлена, и дети нашего народа жили в мире и благополучии. Да будет Бог хранителем нашей страны и народа в Армении и в диаспоре", - заключил Гарегин II.