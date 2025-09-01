Понедельник, 1 Сентября 2025 21:34

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) резко осудил роспуск Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предупредив, что это решение представляет собой откат от многостороннего дипломатического взаимодействия в деле обеспечения справедливого, прочного и достойного мира в регионе Южного Кавказа.

"Роспуск Минской группы ОБСЕ - это не шаг к миру, а навязанное Азербайджаном условие для однобокого соглашения, достигнутого путем принуждения и применения силы. Этот опасный прецедент поощряет геноцидную этническую чистку Баку в Арцахе, незаконное тюремное заключение и пытки армянских заключенных, а также продолжающуюся оккупацию суверенных армянских территорий, что подрывает сами принципы международного права и дипломатии, которые когда-то воплощал Минский процесс", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

При этом он отметил важность воздействия руководства США на процесс обеспечения соблюдения раздела 907 Закона о поддержке свободы, применения глобальных санкций Магнитского и объединения международных партнеров для построения прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, основанного на ответственности и справедливости. По его словам, тем самым США будут способствовать обеспечению безопасного возвращения коренного армянского населения Арцаха в свои дома, немедленному освобождению армянских заключенных, удерживаемых в Азербайджане, защите армянского культурного наследия, а также безопасность и суверенитет Армении.

В ANCA также призвали ОБСЕ и международное сообщество в целом "продолжать участвовать в решении проблемы, соблюдать свои обязательства в области защиты прав человека и гуманитарные мандаты, а также активно работать над защитой прав перемещенных армян, освобождением заложников и сохранением культурного наследия".

"Только постоянное, беспристрастное и принципиальное взаимодействие может обеспечить достоинство и права народа Арцаха и сделать возможным достижение реального, прочного мира на Южном Кавказе", - добавили в диаспоральной организации.

В организации напомнили, что Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году под сопредседательством США, Франции и России, была многосторонним органом, официально уполномоченным выступать посредником в урегулировании нагорно- карабахского конфликта. Решение о роспуске платформы последовало за подписанием 8 августа при посредничестве США армяно-азербайджанского соглашения, которое подверглось резкой критике со стороны ANCA и широкого круга лидеров правозащитных организаций и гражданского общества как опасная сделка, которая отодвигает на второй план правосудие, подрывает суверенитет Армении и поощряет безнаказанную агрессию Азербайджана. Этот пакет соглашений не решил центральные вопросы, лежащие в основе справедливого мира: право на безопасное и достойное возвращение более 150 000 армян, подвергшихся этническим чисткам в Арцахе, немедленное и безоговорочное освобождение армянских военнопленных и гражданских заложников, защиту армянского христианского наследия и обеспечение гарантий безопасности и суверенитета Армении.

Подписание также произошло без какого-либо признания геноцида, развязанного Азербайджаном против армян Арцаха, продолжающегося незаконного заключения в тюрьму лидеров Арцаха и продолжающейся военной оккупации суверенной территории Армении. Учитывая отсутствие каких-либо значимых гарантий безопасности для Армении в соглашении, ANCA считает, что возобновление многостороннего взаимодействия имеет решающее значение для обеспечения ответственности Азербайджана за этот мирный процесс, а также для предотвращения риска предъявления Баку Армении все более несправедливых и необоснованных требований, как это было на протяжении всего переговорного процесса.