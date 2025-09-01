|ANCA осудил роспуск Минской группы ОБСЕ
|Осканян: Тысячи жизней армян, потеря Нагорного Карабаха и изгнание 150 000 человек с родины - реальная цена установления дипотношений между Ереваном и Исламабадом
|Пашинян отреагировал на слова президента Азербайджана о коридоре через Сюник
|Блокировал или не блокировал Пакистан заявку Армении на вступление в ШОС - в МИД Армении не дали четкого ответа
|АРФД: Согласие Армении на роспуск МГ ОБСЕ в условиях силовой угрозы в рамках международного права считается недействительным
|Плановые отключения электроэнергии 2 сентября
|Бывший столичный градоначальник, экс-глава Департамента по управлению госимуществом и чиновники ереванской мэрии присвоили земли образовательных учреждений
|Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
|В отношении экс-главы Общественного радио Армении возбуждено уголовное дело
|Итальянская школа Apicius внесет международные стандарты гостеприимства в Армении - в Дилижане открылось представительство Apicius Armenia
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Шармазанов: Установление дипотношений с Пакистаном - проявление антигосударственной позиции властей Армении
|Армения и Азербайджан продолжат сотрудничество со странами ШОС в качестве партнеров
|USCIRF рекомендовал Госдепу США оставить Азербайджан в особом списке наблюдения за грубыми нарушениями свободы вероисповедания
|Глава делегации ЕС: Пока нет необходимости в изменении мандата гражданской миссии Евросоюза в Армении
|По делу о взятке судье арестован адвокат: СМИ
|Институт Лемкина: Вашингтонская сделка ставит геополитику и интересы США выше безопасности Армении
|Объединение "Во имя Арцаха" выступило против ликвидации МГ ОБСЕ
|Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Жизнь под выстрелами: МККК содействует жителям приграничных общин Сюника адаптироваться к новым поствоенным реалиям
|Действующая власть парафированным соглашением в Вашингтоне не защитила территориальную целостность страны - оппозиционеры
|Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику в мирной повестке по итогам недавнего саммита в Вашингтоне
|Защита президента Арцаха подала иск против МОНКС в связи с клеветническим содержанием учебника "История Армении" за 9-ый класс
|Уволенный ранее глава ВСС возглавил офис представителя Армении по международным правовым вопросам
|Ереван и Ханой отметили большой потенциал для последовательного наращивания взаимной торговли
|Пашинян встретился с Эрдоганом
|Эрдоган и Алиев обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию и роль Турции в этом процессе
|Си Цзиньпин: КНР поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членов
|Татоян: Парафирование в Вашингтоне мирного соглашения с Арменией позволяет Азербайджану очиститься от своих преступлений в вопросе без вести пропавших лиц
|Ереван решительно выступает против любой формы <независимости Тайваня>. Пекин поддерживает мирную инициативу правительства РА: Совместное заявление
|Армения стремится установить стратегическое партнерство с Индией - посол
|Между Арменией и Китаем установлено стратегическое партнерство
|Пашинян и Путин обсудили вопросы регионального и международного значения
|Армения и Пакистан устанавливают дипломатические отношения
|Туркменистан–Китай: по пути укрепления дружбы и сотрудничества
|Армянский народ заслуживает достойной жизни: Самвел Карапетян поздравил всех с началом добровольческого движения <По-нашему>
|В Совбезе Армении рассказали об итогах иранских встреч Армена Григоряна
|Продолжаем делать все возможное: Серж Саргсян побеседовал с членами семьи Бако Саакяна
|В Армении с 1 сентября 2025 года покупка и продажа автомобилей переходит в цифровой формат
|Разложенные нарды на столе в доме как молчаливый знак постоянного ожидания подполковника Саакяна - пропавшие без вести, но не забытые
|В администрации Путина появилось новое <зарубежное> управление
|МИД РФ прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
|Армен Григорян в Иране встретился с Али Лариджани
|Омбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годов
|МККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организации
|СНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен Алексанян
|Плановые отключения электроэнергии 1 сентября
|Захарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретически
|Плачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутат
|Глава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в Баку
|Главы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странами
|Здание детского сада возвращено государству - Пашинян
|Арсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер Айвазян
|Генсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС
|Экс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна Андреасян
|В генплан Академгородка внесены определенные изменения
|Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о "коридоре"
|Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта "Перекресток мира"
|Нарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлением
|В МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 году
АрмИнфо. Наконец, Армения и Пакистан подписали протокол об установлении дипломатических отношений, что преподносится как "достижение". Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.
"Пакистан три десятилетия отказывался признавать Армению из-за Нагорного Карабаха, и теперь, якобы, у нас могут быть "дружеские отношения". Какая замечательная дипломатическая победа.
Невольно задаёшься вопросом: если бы армянскому народу предложили выбор между фактически независимым армянским Нагорным Карабахом и дипломатическими отношениями с Исламабадом, что бы он выбрал", - вопрошал Осканян.
По его словам, за этими радостными фотографиями кроется реальная цена этого "успеха": тысячи жизней армян, потеря Нагорного Карабаха и изгнание 150 000 человек с родины. "Но, как бы то ни было, мы хотя бы подписали протокол. Это, безусловно, будет отлично смотреться в ежегодном отчёте МИД", - подытожил Осканян.
|Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
|Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён", не имеют под собой оснований
|Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение