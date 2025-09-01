Понедельник, 1 Сентября 2025 19:55

АрмИнфо. Наконец, Армения и Пакистан подписали протокол об установлении дипломатических отношений, что преподносится как "достижение". Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

"Пакистан три десятилетия отказывался признавать Армению из-за Нагорного Карабаха, и теперь, якобы, у нас могут быть "дружеские отношения". Какая замечательная дипломатическая победа.

Невольно задаёшься вопросом: если бы армянскому народу предложили выбор между фактически независимым армянским Нагорным Карабахом и дипломатическими отношениями с Исламабадом, что бы он выбрал", - вопрошал Осканян.

По его словам, за этими радостными фотографиями кроется реальная цена этого "успеха": тысячи жизней армян, потеря Нагорного Карабаха и изгнание 150 000 человек с родины. "Но, как бы то ни было, мы хотя бы подписали протокол. Это, безусловно, будет отлично смотреться в ежегодном отчёте МИД", - подытожил Осканян.