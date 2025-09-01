Понедельник, 1 Сентября 2025 18:56

АрмИнфо.Лексика, используемая президентом Азербайджана, касательно разблокировки региональных маршрутов связи противоречит договоренностям, достигнутым в Вашингтоне. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в китайском городе Тяньцзинь в ходе своего выступления в заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества под председательством Китая в формате ШОС+. Так Пашинян отреагировал на слова Ильхама Алиева касательно маршрута через Сюник, где азербайджанский президент использовал термин "Зангезурский коридор".

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян напомнил, что 8 августа в Вашингтоне при поддержке президента США Дональда Трампа он с президентом Азербайджана приняли Декларацию о мире, а также было парафировано соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

По его словам, таким образом, между Арменией и Азербайджаном установился мир. Пашинян заверил, что это исторический поворотный момент, который будет иметь гораздо более широкое региональное влияние.

Глава армянского правительства подчеркнул, что сейчас Ереван обсуждает с Баку вопрос открытия транспортных коммуникаций между двумя странами на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции.

"Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахиджеваном через территорию Армении "со взаимной выгодой для Республики Армения в международном и внутреннем сообщении".

Хочу подчеркнуть, что в принятой лидерами Армении и Азербайджана Декларации также согласована определенная терминология, и думаю, что использование этой уточненной, согласованной терминологии будет способствовать конструктивной атмосфере и реализации дальнейшей работы.

Хочу также проинформировать наших партнеров, что, в частности, лексика, используемая президентом Азербайджана, воспринимается нами не в той логике, о которой мы договорились в Вашингтоне, тем более, что в рамках этих договоренностей Республика Армения и Соединенные Штаты Америки реализуют программу инвестиций в коммуникационную сферу под названием "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания"", - сказал армянский премьер.

По его словам, эта программа исходит из проекта Армении "Перекресток мира", при этом Республика Армения и Соединенные Штаты Америки подписали двусторонний меморандум о развитии и инвестировании в этот проект. "И я хочу подтвердить, что Республика Армения привержена достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их как можно скорее. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутреннем, двустороннем и международном уровнях, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших ближайших соседей и ближайших соседей Азербайджана", - добавил он.

Пашинян в своем выступлении также назвал ценной выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином концепцию Инициативы глобального управления, особенно в контексте важности сохранения и укрепления основанной на Уставе ООН и его основных принципах многополярной системы. По его словам, Армения поддерживает эту инициативу Си Цзиньпина.

"В качестве принимающей стороны и председателя Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP-17) 2026 года Армения приложит все усилия для содействия продвижению конвенций, их протоколов и целей глобальной рамочной программы.

Армения придает большое значение сотрудничеству в рамках многосторонних платформ как важному инструменту содействия многоплановому диалогу, толерантности, взаимопониманию, защите прав человека и сотрудничеству, и мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем способствовать укреплению взаимопонимания и солидарности не только на региональном, но и на международном уровне", - отметил он.

В заключение Пашинян выразил удовлетворение уровнем армяно-китайских отношений, заметив, что он вместе с председателем Си Цзиньпином приняли заявление, в котором констатируется, что сотрудничество между Арменией и Китаем развивается и достигло уровня стратегического партнерства, и я уверен, что на этой основе отношения между нашими странами будут еще более развиваться.