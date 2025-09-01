Понедельник, 1 Сентября 2025 18:56

АрмИнфо. В Ереване видят достаточно конструктивный подход и взаимопонимание в вопросе членства Армении в Шанхайской организации сотрудничества. Так пресс-секретарь Армении Ани Бадалян ответила на вопрос АрмИнфо соответствует ли действительности информация, тиражируемая в СМИ касательно блокировки Пакистаном заявки Армении по вступлению в ШОС.

Пари этом Бадалян отказалась вдаваться в подробности этого процесса. "С учётом этого понимания мы продолжим работу с заинтересованными государствами-членами ШОС для дальнейшего развития взаимовыгодного партнёрства с организацией", - заявила Бадалян.

Ранее, проправительственные армянские телеграм-каналы со ссылкой на источники в МИД Армении сообщили, что "Индия четко заблокировала членство Азербайджана в ШОС, а Беларусь и Пакистан не блокировали членство Армении идентичным способом, но на данный момент не поддержали кандидатуру Армении".

Примечательно, что Ереван и Исламабад накануне подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.