Понедельник, 1 Сентября 2025 18:04

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 адрес: улица Андраника 66/5;

в Араратской области:

10:00-11։30 частично улицы Маркса, Мамиконяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10։00-12։00 частично улицы Ереванян 3, 6, частично 10-ая улица 10-ого квартала и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично переулки 5-ой улицы и Центр, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:00 -13:00 частично села Ванашен, Севакаван, Шагап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично улица Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11:00-12:00 села Бюраван, Ншаван, Дитак, Джрашен, Аревшат, Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

12:00-14:00 частично 7-ой микрорайон города Абовян;

в Лорий ской области:

13:00-15:00 частично улицы Антараин, Исаакяна, Германакан, Миллион, С. Саргсяна, Микаеляна, Агаяна, 409 дивизии, Хоренаци, Андраника, М. Спарапета, Калашян, Нансена, М. Горького, Аветисяна в городе Степанаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.