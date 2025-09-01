Понедельник, 1 Сентября 2025 17:51

АрмИнфо. В отношении бывшего мэра Еревана, экс- начальника Департамента по управлению государственным имуществом Республики Армения и группы других лиц возбуждено публичное уголовное дело по обвинению в отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Следственный комитет Республики Армения, данные лица незаконно присвоили земельные участки, предоставленные образовательным учреждениям.

В частности, они отделили от земельного участка, предоставленного на праве безвозмездного пользования средней школе № 185, участок площадью 1939 квадратных метров, разделили его на несколько единиц и продали аффилированным с ними лицам посредством официальных торгов, после чего на основании официальных договоров купли- продажи и дарения присвоили эти земельные участки себе или своим родственникам, причинив тем самым существенный ущерб правам и законным интересам государства и общества. Затем, они при содействии ряда лиц легализовал имущество, полученное преступным путём, в особо крупном размере.

Кроме того, бывший мэр Еревана при содействии ряда должностных лиц отделил земельный участок площадью 3693 квадратных метра, занимаемый специальной школой № 16, земельный участок площадью 575 квадратных метров, занимаемый дошкольным образовательным учреждением № 64, а также земельный участок площадью 863 квадратных метра, предоставленный в пользование этому же образовательному учреждению, и продал их на организованном аукционе своим приближенным лицам, после чего легализовал имущество, полученное преступным путём, в особо крупном размере, путём отмывания денег.

В отношении бывшего мэра Еревана возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса (отмывание денег) (4 эпизода), части 2 статьи 441 Уголовного кодекса по пунктам 2, 4 и 5 (злоупотребление должностными или служебными полномочиями либо обусловленным ими влиянием либо передача полномочий должностным лицом) и по части 1 статьи 447 (непринятие в установленном законом порядке мер по пресечению самовольного захвата земельных участков, являющихся государственной или муниципальной собственностью, а также самовольного строительства зданий или строений либо по привлечению лица к ответственности либо непринятие решения о сносе (демонтаже) самовольных строений или необеспечение исполнения решения о сносе (демонтаже) самовольных строений), в отношении бывшего начальника Управления государственного имущества РА

- по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег), в отношении А.С. - по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 46-296 (содействие отмыванию денег) и статье 46-441, части 2, пункта 5 (злоупотребление должностным лицом должностными или служебными полномочиями либо влиянием, возникшим в результате этого, либо содействие передаче полномочий), А.С., Х.М., К.У., С.Р., Т.С., Л.Х., А.Б., С.К. - по статье 46-296, части 3, пунктам 2 и 3 (содействие отмыванию денег), А.Ч., К.Н. - по статье 296, части 3, пункта 3 (отмывание денег), Л.А. - по статье 46-296, части 3, пункта 3 (содействие отмыванию денег), А.И. - по статье 296, части 3, пункта 3 (содействие отмыванию денег) (2 пункта) и статья 441, часть 2, пункт 5 (злоупотребление должностными или служебными полномочиями или влиянием, возникающим в результате этого, либо передача полномочий) (2 эпизода) и S.I., часть 3, пункт 2 (пособничество в отмывании денег) (2 эпизода).

В отношении пяти лиц применена подписка о невыезде и залог в качестве меры пресечения, трое подвергнуты административному надзору и им запрещен выезд, двое - административному надзору, трое опять же под подпиской о невыезде, один - административному надзору и залогу, двое

- административному надзору, подписке о невыезде и залогу.

Уголовное производство в отношении 16 лиц было направлено с обвинительным заключением надзирающему прокурору для утверждения и направления в суд для рассмотрения по существу. в порядке медиации.