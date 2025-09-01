Понедельник, 1 Сентября 2025 16:50

АрмИнфо. Одна из причин приезда "премьер- министра" Армении Никола Пашиняна, равно как и президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит ШОС в китайский Тяньцзинь - "заручиться поддержкой" Китая по реализации "коридора Трампа", считает российский востоковед Семен Багдасаров.

По его словам, вне всякого сомнения, Китай заинтересован в создании подобного проекта. Он добавил, что тандем, состоящий из "премьер-министра" Армении и президента Азербайджана, а также стоящие за ними США и страны НАТО, в частности, Турция, стремятся получить гарантии и от Китая.

"Почему именно Китай? Во-первых, в Иране весьма неоднозначное отношение к "коридору", учитывая "внутреннюю иранскую кухню". Так, например, прослеживается конфликт интересов между "реформаторами" и "консерваторами", когда часть иранской элиты однозначно выступают противниками коридора, а сторонники "лагеря президента Ирана" целиком и полностью поддерживают идею осуществления "коридора"", - заметил Багдасаров.

Российский эксперт посчитал целесообразным отдельно остановиться на "личности" "премьер-министра" Армении. "Думаю, немногие знакомы с "трудом", написанным "премьер-министром" Армении под названием "Обратная сторона Земли", иначе больше не возникало вопросов по поводу русофобских и антироссийских настроений "премьер- министра". Пашинян состоит из ненависти к Российскому государству. В далеком 1998 году в газете "Молорак" выходит статья журналиста Н.Пашиняна, где главным виновником всех конфликтов, по мнению Пашиняна, выступает Россия.

"Я понимаю, что той же самой рукой осуществлялись погромы и в Баку, и в Сумгаите, и в Шаумяне, и в Фергане, и в Адане, и в 1915 году в Западной Армении"", - продолжил Багдасаров.

Эксперт заметил, что Пашинян в вышеупомянутой статье выступает с тезисом об "общей судьбе" народов Азербайджана и Армении, пострадавших от действий Москвы.

"Неоднократно приходились упоминать о том, что "премьер-министр" Армении в своих "речах" дублирует мнение турецкого руководства о величайшей трагедии армянского народа - Геноциде армян в Османской империи. Пашинян не зря упоминает геноцид в Адане. Напомню, что это город в Киликии, где в 1909 году произошли массовые убийства христианского населения - армян и греков. Один из ближайших приспешников "премьер-министра" Армении, некто Рубен Рубинян, занимающий должность Заместителя председателя Национального собрания Армении - выпускник программы Университета Сабанджи, где готовят агентов "турецкого влияния". Основатели этого "заведения" - семья, чьи предки разбогатели за счет массовых погромов и убийств христиан в Киликии. Надо признать, что после волны справедливого народного возмущения и гнева по поводу "учебы" Рубиняна, это пятно в биографии стало тщательно скрываться", - напомнил эксперт на своей странице в Телеграм-канале.

С его слов, благодаря русофобству Пашинян был замечен и приведен к власти странами НАТО, главным бенефициаром его "премьерства" стал американо-турецкий тандем.