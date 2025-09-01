Понедельник, 1 Сентября 2025 16:48

АрмИнфо. В отношении бывшего исполнительного директора Общественного радио Армении (ОРА) Гарегина Хумаряна возбуждено уголовное дело за фальсификацию процессуального документа и представление его в суд.

Согласно сообщению Следственного комитета, получены очевидные фактические данные о том, что бывший исполнительный директор ОРА Г.Х., желая в судебном порядке оспорить законность решений Совета Общественного вещателя о признании А.К. победителем конкурса, объявленного на замещение вакантной должности исполнительного директора Общественного радио и назначении его на должность исполнительного директора, но, осознавая, что им пропущен процессуальный срок для подачи оспариваемого иска в суд, преследовал цель путем составления и представления поддельного процессуального документа добиться того, чтобы пропуск процессуального срока подачи иска был расценен как уважительный.

<В целях реализации вышеуказанного преступного умысла Г.Х. в Административный суд РА через адвоката было подано исковое заявление, а также ходатайство о восстановлении права на совершение действий, предусмотренных пропущенными процессуальными сроками, которое является процессуальным документом по административному делу.

Бывший исполнительный директор ОРА обосновал вышеуказанное ходатайство тем, что с момента, когда ему стало известно о нарушении его прав оспариваемыми решениями, он был безработным и, не имея иного источника дохода, не имел возможности пользоваться платными юридическими услугами, в связи с чем не имел возможности подать иск в установленный срок. В обоснование поданного ходатайства последний представил суду справку о доходах, согласно которой за указанный период он не получал заработную плату или приравненные к ней выплаты, при этом умышленно не указал полученные доходы в вышеуказанном процессуальном документе, тем самым сфальсифицировав вышеуказанный процессуальный документ>, - отметили в Следкоме.

Ходатайство, являющееся поддельным процессуальным документом, поданным в суд Г.Х. через адвоката, о восстановлении пропущенного срока, было удовлетворено, и иск принят к производству.

Совет общественного вещания подал жалобу в Апелляционный административный суд РА на вышеупомянутое решение суда, однако Г.Х., продолжая свой преступный умысел, будучи заведомо осведомленным о том, что информация, содержащая ложные данные, представленная им в качестве истца в Административный суд РА в качестве доказательств для рассмотрения жалобы ответчика в Апелляционном административном суде РА, не отозвал иск. В результате, поддельные процессуальные документы, не включающие сумму реально полученного им дохода, были переданы в Апелляционный административный суд РА.

Более того, Г.Х., желая достичь своей конечной цели, после удовлетворения Апелляционным административным судом РА жалобы ответчика вновь опосредованно обратился в Кассационный суд.

В отношении Г.Х. возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 479 УК РА (фальсификация, изменение, уничтожение или сокрытие доказательств, объяснений, процессуальных документов, сведений и предметов, полученных при проведении оперативно-розыскного мероприятия, а равно представление заведомо ложных доказательств).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что срок полномочий Хумаряна истек в апреле 2024 года. До этого разгорелся скандал вокруг работы радио под его руководством. Причиной стало интервью премьер- министра Никола Пашиняна в эфире радиопередачи "Обстановка безопасности", где он назвал Декларацию о независимости Армении, в которой говорится о воссоединении Армении с Нагорным Карабахом, "сшитой бабушкой красной одежкой", а двух соседей (Турцию и Азербайджан) - быками, которых "не надо дразнить>. Тогда Хумарян раскритиковал заявления Пашиняна о безопасности страны, обвинив власти в том, что они не предпринимают серьезных действий для повышения обороноспособности, предпочитая уступать нескончаемым требованиям Турции и Азербайджана.

В июле стало известно, что победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора ОРА стал сотрудник "Радио Свобода" Армен Колоян, которого, по данным армянских СМИ, поддерживали власти страны. Хумарян, выдвинувший свою кандидатуру и не получивший ни одного голоса, назвал итоги конкурса результатом административно-правовых трюков. В ноябре его иск против Совета Общественного вещателя суд принял к производству. <Я уверен, что суд удовлетворит мой иск, будет новый конкурс, и я скоро вернусь к работе. Однако вся эта история бессмысленна без полного пересмотра принципов формирования и пребывания в должности руководящих органов компаний, осуществляющих общественное вещание, а также внедрения новых механизмов, гарантирующих редакционную свободу представителей общественности, чему я, несомненно, продолжу следовать>, - написал тогда Гарегин Хамурян в соцсети.