Понедельник, 1 Сентября 2025 16:28

АрмИнфо. Международная школа гостеприимства Apicius Florence, основанная в Италии в 1997 году, открыла свое официальное представительство в Армении. Инициативу удалось реализовать в рамках сотрудничества фонда Green Rock с Apicius Florence. Новое образовательное учреждение - Apicius Armenia, которое расположено в городе Дилижан, уже открыло свои двери для первой когорты студентов. Школа предлагает, как академические программы и программы профессионального развития, так и любительские курсы в сфере управления гостеприимством, кулинарии, виноделия и здорового образа жизни. Она нацелена стать важным международным образовательным центром в сфере гостеприимства в регионе, направленным на развитие гастрономической культуры, гостеприимства и здорового образа жизни.

Как рассказала в беседе с журналистами директор фонда Green Rock и по совместительству директор школы Apicius Armenia Катя Бредихина, они намерены готовить специалистов по двум направлениям: front of the house - это те, которые работают непосредственно с клиентом и back of the house - кулинария, гастрономия, виноделие и здоровый образ жизни.

Обучение будет длиться на протяжении двух лет - первый год в Армении, второй- во Флоренции. Для тех студентов, которые не смогут выехать за границу для продолжения обучения, курс продлится полностью в Дилижане. Она заметила также, что образовательные программы, применяемые в Армении и Италии, идентичны, а занятия будут проводить итальянские специалисты, сочетая международный опыт со спецификой армянского гостеприимства и туризма. Год обучения в Дилижане обойдется студентам в 3.5 тыс. евро, во Флоренции - существенно дороже.

По окончанию курса выпускники получают сертификаты международного класса, как отметила Бредихина, признаваемые в Европе и США. Кроме этого, фонд Green Rock намерен способствовать трудоустройству студентов, вовлекая их в собственные проекты. <На данный момент, у нас большие планы по развитию Дилижана с точки зрения туристической инфраструктуры>, - подчеркнула глава Фонда.

В ответ на вопрос корреспондента АрмИнфо, она заметила, что школа имеет международный состав студентов, где помимо армян (которых подавляющее большинство), специализированное образование будут получать и студенты из Индии, Танзании и Бангладеша. <Для армянских студентов мы создали специальный стипендиальный фонд, чтобы обучение в школе могли позволить себе все, независимо от финансового положения>, - подчеркнула Бредихина.

Решение об открытии школы именно в Дилижане, по ее словам, было обусловлено, в первую очередь, его статусом образовательного хаба. Директор школы подчеркнула, что туризм в этом городе активно развивается в количественном выражении, а данный проект ставит перед собой задачу повысить и качественный его уровень.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, Бредихина высоко оценила потенциал гостеприимства Армении, однако заметила, что есть необходимость во внедрении международных стандартов. <Это удивительная нация, у которой гостеприимство - на генетическом уровне. Но мы очень хотим привнести международные стандарты, чтобы любому человеку захотелось приехать сюда, оставаться подольше, или же насовсем>, - отметила она.

Шеф-повар и генеральный директор школы Apicius во Флоренции Андреа Траппани в беседе с журналистами признался, что только днями ранее прибыл в Армению, но уже чувствует себя здесь как дома. Он отметил, что Армения хоть и является страной с развитой сферой обслуживания, но, тем не менее, есть необходимость в выходе сервиса на качественно новый уровень.

Заметив, что работает в сфере гастрономического образования более 25 лет, Траппани подчеркнул, что рассматривает запуск подобной школы в Армении, как возможность передать свои знания новому поколению. Отвечая на вопрос корр. АрмИнфо, итальянский шеф-повар отметил, что решение о запуске школы смотивировано также миссией фонда Green Rock, которая нацелена на преобразование общин. <Мы вместе будем менять общину, образовывая людей, давая им шанс на международную карьеру>, - сказал Траппани.

Отметим, что Apicius International School of Hospitality - первая международная школа гостеприимства в Италии, основанная в 1997 году, является частью Florence University of the Arts (FUA). Школа предлагает уникальное сочетание теоретического обучения и практического опыта в области гостеприимства, кулинарного искусства, виноделия и оздоровления. Apicius признана одной из лучших кулинарных школ мира, занимая место среди ведущих учебных заведений, таких как Culinary Institute of America и Le Cordon Bleu. Школа стала первым учебным заведением в Италии, получившим признание Worldchefs за качество кулинарного образования. Отметим, что помимо Флоренции и Дилижана, международная школа гостеприимства Apicius действует также в Сеуле.