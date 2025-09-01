Понедельник, 1 Сентября 2025 16:27

АрмИнфо. В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении на сайте организации говорится, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Х. Синирлиоглу приветствуют принятие решения Совета министров о завершении Минского процесса и связанных с ним структур в ответ на совместное обращение Армении и Азербайджана.

"Хочу ещё раз тепло поздравить Армению и Азербайджан с достижением исторических договорённостей о мире и нормализации отношений, а также с их решительным решением начать их скорейшую реализацию. Я незамедлительно отреагировал на их совместное обращение и хотел бы выразить искреннюю признательность сторонам за их плодотворное сотрудничество в этом процессе. Я также хотел бы воздать должное государствам-участникам за их дух сотрудничества в достижении этого консенсуса", - заявил Валтонен.

Это решение Совета министров последовало за Совместной декларацией, подписанной 8 августа в Вашингтоне премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии президента США Дональда Трампа. Решение Совета министров было принято консенсусом всех 57 государств-участников ОБСЕ.

"Это историческое событие, которое подчёркивает, чего может достичь дипломатия, даже после десятилетий конфликта и недоверия. Оно демонстрирует, что соглашение возможно при наличии общей решимости сторон найти общий язык", - заявил генеральный секретарь Синирлиоглу.

Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердили свою непоколебимую приверженность поддержке усилий, направленных на установление прочного мира и стабильности в Армении, Азербайджане и регионе в целом.

После принятия этого решения ОБСЕ предпримет шаги по завершению Минского процесса и связанных с ним структур. До завершения процесса не позднее 1 декабря 2025 года будут выполняться только административные функции, такие как передача активов и оборудования.